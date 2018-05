Τρία είναι τα βασικά στοιχεία: 1) η δέσμευση της Ελλάδας για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% ως και το τέλος του 2022, χωρίς τον παραμικρό αστερίσκο 2) η δέσμευση για διαρκή εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων για πολλά χρόνια (over many years) με τη συνδρομή τεχνικής βοήθειας από τους Θεσμούς 3) η διατήρηση της ρήτρας που δίνει το δικαίωμα στο ΔΝΤ να φέρει ένα χρόνο νωρίτερα τη μeίωση του αφορολογήτου, ως μέτρο φιλικό για την ανάπτυξη.

