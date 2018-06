Η επόμενη ημέρα θα είναι νέα δοκιμασία Το πολυνομοσχέδιο μαζί με τον Κλεισθένη είναι αποκαλυπτικά για τις περιφέρειες και τους δήμους. Ζητάτε 661 εκ. πλεόνασμα, μείωση χρηματοδότησης από περιφέρειες και δήμους, μείωση προσωπικού. 1 προς 3 είναι οι προσλήψεις "New style" επιτροπεία, όλα τα αποθετικά των ΟΤΑ στην τράπεζα της Ελλάδος, για να μπορούν να δίνονται με τις ορέξεις του κάθε υπουργού. Αδιέξοδα, γραφειοκρατία, γεμίζει το κράτος με άχρηστες υπηρεσίες.

