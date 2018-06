Η bottom up επικοινωνία και ανάδειξη επιχειρησιακών προκλήσεων αποτελεί τη βάση του μοντέλου Συνεχούς Προόδου (continuous improvement), τις βασικές αρχές του οποίου παρουσίασε η Βίκυ Βασιλειάδου Προϊστάμενη Συνεχούς Προόδου και Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Χημείου της ΑτΕ , ενώ ο Γιάννης Καλαφατάς , Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέφερε ότι με την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής ο όμιλος πέτυχε εξοικονόμηση πάνω από 2 εκατ. ευρώ από το 2015 και αυτό από ένα εργοστάσιο μόνο.

Η αναθεώρηση του γραμμικού τρόπου σκέψης, που θέλει την οικονομική και επιχειρησιακή δραστηριότητα οργανωμένη πίσω από τα «κλεισίματα» έτους, αλλά και η «καλλιέργεια» ενός πιο «συμμετοχικού» και bottom up τρόπου επικοινωνίας και διοίκησης ομάδων αποτελούν θέσφατα για τον Οικονομικό Διευθυντή που επιθυμεί να έχει καίριο ρόλο στον μετασχηματισμό του οργανισμού του. Αυτό ανέδειξαν μέσα από τις παρουσιάσεις τους ο scrum evangelist Ralph Jocham και η Business Governance and Compliance Lead της Google για την περιοχή EMEA Ioanna Lykidis .

