To Eurogroup θα εξετάσει την πιο πρόσφατη ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και θα αποφασίσει τα κατάλληλα μέτρα ελάφρυνσής του, από αυτά που είχε διευκρινίσει πριν από δύο χρόνια, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Luxemburg Times.

More in this category: