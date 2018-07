Στην εκδήλωση συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jyrki Katainen, o οποίος τόνισε στην ομιλία του ότι συμμερίζεται απόλυτα τις βασικές επιδιώξεις της Business Europe για την ανάπτυξη της καινοτομίας, βιομηχανίας και των επενδύσεων «innovation, industry and investment».

More in this category: