Το επιτυχημένο παράδειγμα μετασχηματισμού του ΟΤΕ έχει προσελκύσει και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και εκτός των τειχών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ προσκλήθηκε σε ειδική εκδήλωση του London School of Economics (LSE) με θέμα: «Ξεπερνά την κρίση η Ελλάδα; Χτίζοντας μια ανταγωνιστική οικονομία.», που διοργάνωσαν το Ελληνικό Παρατηρητήριο και η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Μεγάλης Βρετανίας (HBA-UK). Ο κ. Τσαμάζ περιέγραψε στο LSE τη στρατηγική που υλοποίησε η διοικητική ομάδα του Ομίλου για να επιτύχει την εξυγίανσή του, την εντυπωσιακή μείωση του δανεισμού, την έξοδο στις αγορές, την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, καθώς και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων που αύξησαν την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ και οδήγησαν στην ανάπτυξή του.

