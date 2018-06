Κλείνοντας, ο κ. Σαμαράς είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας τα δίνει όλα στους ξένους για να μείνει στην εξουσία και τον κατηγόρησε πως "καταντήσατε ένας απλός Yes Man".

Σε μία άκρως σκληρή ομιλία ο Αντώνης Σαμαράς κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι "τα έδωσε όλα στο Σκοπιανό" και απευθυνόμενος σε αυτόν είπε πως έχει καταντήσει ένας... Yes Man για την καρέκλα. Ο πρώην Πρωθυπουργός επέμεινε επίσης στην κριτική του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

