Ένα σποτ για τη Συμφωνία Ελλάδας - ΠΓΔΜ για το ονοματολογικό έφτιαξε το Μέγαρο Μαξίμου. Σε αυτό εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Ζόραν Ζάεφ και να επικυρώνουν τη συμφωνία "γνωρίζοντας" τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν.

Ο πρωθυπουργός στ’ αγγλικά ρωτάει τον Ζόραν Ζάεφ αν ξέρει την περιοχή που λέγεται Πρέσπες. «Zoran do you know Prespes?», αναφέρει. «Εδώ είναι Βαλκάνια. Θα αντιμετωπίσω δυσκολίες, θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες αλλά μια μέρα η Ιστορία θα μας δικαιώσει», λέει ο πρωθυπουργός στον Σκοπιανό ομόλογό του.

Στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.

Με τη Συμφωνία των Πρεσπών η οποία προβλέπει την μετονομασία της ΠΓΔΜ σε Δημοκρατία της SevernaMakedonija (Σεβέρνα Μακεντόνιγια), δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή Συνταγματική τους ονομασία.

Οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονες μας ως Μακεδονία, θα τους αναγνωρίζουν εφεξής με το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» καθώς το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes – έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι Βόρειοι Γείτονές μας δεν έχουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας.

Η Συμφωνία, επίσης, προβλέπει ότι η υπηκοότητα που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν θα είναι: Μακεδόνας σκέτο, όπως μέχρι σήμερα, αλλά: Μακεδόνας / Πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας.

Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκοότητα των γειτόνων πολιτών ως «πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας».

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη, αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Η Ελληνική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.

Κατοχυρώνουμε, όχι μόνο για το εθνικό μας παρελθόν, αλλά και για το παρόν και το μέλλον μας. Μιας ισχυρής Ελλάδας, φάρου πολιτισμού, ιστορίας αλλά και αξιών, μιας Ελλάδας Πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη».