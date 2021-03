Επικαλούμενος μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet αλλά και πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Josep Borrell, με ερώτηση του ο Γάλλος ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας, Jean-Lin Lacapelle (φωτο), αναδεικνύει το θέμα της υπεροχής του Ρώσικου εμβολίου Sputnik V, έναντι εκείνων που παρασκευάζουν οι Moderna και Pfizer!

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ουγγαρία, η Γερμανία και η Αυστρία, είναι πλέον ανοιχτά στη λήψη δόσεων του εμβολίου από τη Ρωσία ενώ, υπενθυμίζει την δήλωση του Αντιπροέδρου Μπορέλ, με βάση την οποία η παραγωγή του Ρώσικου εμβολίου, αποτελεί «καλό νέο για την ανθρωπότητα»!

Ευλόγως ο Γάλλος ευρωβουλευτής ρωτάει την Κομισιόν, αν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Κυβέρνηση και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Gamaleya της χώρας για τη λήψη δόσεων αυτού του εμβολίου, αν έχει λάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αίτηση έγκρισης του εμβολίου και αν έχουν ήδη συγκεντρωθεί, αποδεικτικά στοιχεία, για την αποτελεσματικότητα του εν λόγω εμβολίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση του Γάλλου ευρωβουλευτή:

«Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet θέτει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sputnik V της Ρωσίας ισοδύναμη με εκείνη που παρασκευάζουν οι Moderna και Pfizer στο 91,6%. αλλά ενώ τα εμβόλια των ΗΠΑ πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασίες -70 ° C και -30 ° C, το αντίπαλο εμβόλιο της Ρωσίας αποθηκεύεται στους 4 ° C. Ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ουγγαρία, η Γερμανία και η Αυστρία, είναι πλέον ανοιχτά στη λήψη δόσεων του εμβολίου από τη Ρωσία.

Ο Αντιπρόεδρος / Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Josep Borrell, προχώρησε ακόμη και ως «καλά νέα για την ανθρωπότητα».

Με την ΕΕ να αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο έλλειμμα δόσεων, πρέπει να διαφοροποιήσουμε την προσφορά μας. Υπό το φως των παραπάνω: 1. Συμμετέχει η Επιτροπή σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Κυβέρνηση και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Gamaleya της χώρας για τη λήψη δόσεων αυτού του εμβολίου; 2. Έχει λάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αίτηση έγκρισης του εμβολίου; 3. Έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με αυτό το εμβόλιο; Είναι αποδεικτικά αυτά τα στοιχεία;

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο