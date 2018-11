To Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ενώ συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και η εταιρεία Vidavo, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους που κατοικούν σε 100 απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, χωρίς να διανύουν μεγάλες αποστάσεις.

