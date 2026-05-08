ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαΐου 2026 και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των βασικών παικτών της αγοράς, όπως ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Nova, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή της ΔΕΗ μέσω της ΔΕΗ Fiber Grid, η οποία δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και στις υπηρεσίες χονδρικής.

Οι ισορροπίες που διαμορφώνονται

Η διαδικασία της διαβούλευσης αντιμετωπίζεται από την αγορά όχι μόνο ως τεχνική προετοιμασία για τον διαγωνισμό, αλλά και ως πεδίο καταγραφής στρατηγικών προθέσεων από τους μεγάλους ομίλους του κλάδου.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά σε δίκτυα νέας γενιάς και υποδομές οπτικών ινών, επιδιώκοντας να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά. Την ίδια στιγμή, Vodafone και Nova αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της παρουσίας τους, σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδύσεις σε δίκτυα και υπηρεσίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη ΔΕΗ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές μέσω της Fiber Grid. Η συμμετοχή της στη διαβούλευση ερμηνεύεται από στελέχη της αγοράς ως ένδειξη ότι εξετάζει ευρύτερες προοπτικές στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι επόμενες κινήσεις της.

Η στρατηγική της ΔΕΗ συνδέεται με το επενδυτικό πλάνο του ομίλου έως το 2030, στο οποίο οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι διαθέτει πλέον σημαντικές υποδομές και κεφαλαιακή δυνατότητα, στοιχεία που της επιτρέπουν να εξετάζει διαφορετικά σενάρια παρουσίας στον κλάδο.

Ο νέος διαγωνισμός και οι απαιτήσεις

Τα δικαιώματα χρήσης φάσματος που θα δημοπρατηθούν αφορούν περίοδο 20 ετών και συνοδεύονται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις ανάπτυξης και κάλυψης δικτύων.

Στη ζώνη των 900 MHz προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών με ελάχιστη ταχύτητα 50 Mbps, ενώ στη ζώνη των 1800 MHz το όριο διαμορφώνεται στα 100 Mbps. Παράλληλα, οι πάροχοι που θα αποκτήσουν φάσμα θα πρέπει να καλύπτουν έως και το 99% του πληθυσμού και το 95% της χερσαίας έκτασης της χώρας μέσα σε επτά χρόνια.

Οι υποχρεώσεις αυτές συνεπάγονται σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και εκσυγχρονισμό υποδομών, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες δεδομένων συνεχίζει να αυξάνεται.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει προσδιοριστεί στα 224,86 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική διαμόρφωση του ανταγωνισμού θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι.

Το επόμενο βήμα για την αγορά

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στις αποφάσεις που θα λάβουν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς τους επόμενους μήνες.

Οι κινήσεις που θα ακολουθήσουν αναμένεται να επηρεάσουν όχι μόνο τις ισορροπίες στην κινητή τηλεφωνία, αλλά και συνολικά το επενδυτικό τοπίο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, σε μια περίοδο όπου οι υποδομές και τα δίκτυα νέας γενιάς αποκτούν ολοένα πιο κεντρικό ρόλο στην οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.