Επίσης, ο κ. Κατρούγκαλος έδωσε διάλεξη στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Σιγκαπούρης (Singapore Institute of International Affairs), με θέμα "Το μέλλον της Ευρώπης", κατά την οποία ανέπτυξε αναλυτικά τις δομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών όπως αυτές αντικατοπτρίστηκαν στα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρω-εκλογών και την ανάγκη να προωθηθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με γνώμονα την εξάλειψη των ανισοτήτων και την εδραίωση μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. Τη διάλεξη παρακολούθησαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, φοιτητές, μέλη του διπλωματικού σώματος και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Σιγκαπούρης.

