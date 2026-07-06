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Σιγκαπούρη: Διευρύνονται οι κατηγορίες για την απάτη με τα chips της Nvidia
Ειδήσεις
13:28 - 06 Ιουλ 2026

Σιγκαπούρη: Διευρύνονται οι κατηγορίες για την απάτη με τα chips της Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Οι εισαγγελικές αρχές της Σιγκαπούρης προχώρησαν στην απαγγελία νέων κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και για ξέπλυμα χρήματος, σε βάρος ενός από τους βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση που αφορά φερόμενη απάτη με διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης (AI servers). Η εξέλιξη εντάσσεται στις προσπάθειες των αρχών να αποτρέψουν την παράνομη διακίνηση προηγμένων chips της Nvidia προς τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.  

Ο Άλαν Γουέι Ζαολούν εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου στη Σιγκαπούρη, όπου δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι οι κατηγορίες είναι «εσφαλμένες», ενώ οι δικηγόροι του διευκρίνισαν ότι εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός φυλακής με εγγύηση, η οποία αυξήθηκε κατά 450.000 δολάρια Σιγκαπούρης και πλέον υπερβαίνει το 1,2 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης.

Οι κατηγορίες των εισαγγελικών αρχών

Κατά τις εισαγγελικές αρχές, ο Γουέι εξαπάτησε ορισμένους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές διακομιστών διεθνώς, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε εξοπλισμό που πιθανόν περιείχε επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, οι οποίοι υπάγονται στους περιορισμούς εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη μέσω ψευδών παραστάσεων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το ερώτημα εάν στελέχη της Aperia Group, μεταξύ αυτών και ο Γουέι, παραπλάνησαν τις Dell Technologies, Super Micro Computer και Asustek Computer αποκρύπτοντας ποιοι θα ήταν οι πραγματικοί τελικοί χρήστες των διακομιστών που προμηθεύονταν.

Η υπόθεση αναδεικνύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο προηγμένη αμερικανική τεχνολογία ημιαγωγών, η οποία υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς, διακινείται μέσω χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και ενδέχεται τελικά να καταλήγει στην Κίνα.

Οι εισαγγελικές αρχές δεν αποδίδουν ευθύνες στις Nvidia, Dell, Super Micro ή Asustek, αλλά επικεντρώνουν την έρευνα στα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Aperia, καθώς και σε ακόμη έναν Κινέζο υπήκοο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διαμηνύσει ότι η Σιγκαπούρη δεν θα επιτρέψει τη χρήση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα για την καταστρατήγηση διεθνών εμπορικών περιορισμών.

Ψευδείς δηλώσεις προς τους προμηθευτές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025, τρία στελέχη της Aperia — οι Άλαν Γουέι, Άαρον Γουούν Γκουό Τζιε και Τζένι Λιμ — φέρονται να διαβεβαίωναν ψευδώς τους προμηθευτές ότι εταιρεία του ομίλου Aperia θα αποτελούσε τον τελικό χρήστη των διακομιστών.

Ο Άαρον Γουούν και η Τζένι Λιμ αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για απάτη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γνωστοποιήσει ποια θα είναι η υπερασπιστική τους γραμμή.

Κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος

Μία από τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος αφορά την αγορά πολυτελούς κατοικίας αξίας 55 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης από τον Γουέι, σε ιδιαίτερα ακριβή οικιστική περιοχή.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι περισσότερο από το μισό ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του ακινήτου προερχόταν από παράνομες δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό οι αρχές έχουν ήδη δεσμεύσει το ακίνητο, απαγορεύοντας οποιαδήποτε πώληση ή μεταβίβασή του.

Και τέταρτος κατηγορούμενος στην υπόθεση

Πέρα από τα στελέχη της Aperia, αντιμέτωπος με κατηγορίες για απάτη βρίσκεται και ο Κινέζος υπήκοος Λι Μινγκ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Λι υπέβαλε δύο ψευδείς δηλώσεις προς τη Super Micro στα τέλη του 2023. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε ότι εργαζόταν στη σιγκαπουριανή εταιρεία Luxuriate Your Life και ότι η συγκεκριμένη εταιρεία θα διατηρούσε τους διακομιστές που αποκτούσε, εκμισθώνοντάς τους στη συνέχεια σε άλλες επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής ούτε ο Λι έχει αποκαλύψει τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στις κατηγορίες.

Εφόσον οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικαστούν, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πολυετείς ποινές φυλάκισης, χρηματικά πρόστιμα ή συνδυασμό και των δύο.

Διεθνείς διαστάσεις της υπόθεσης

Η Νοτιοανατολική Ασία έχει εξελιχθεί σε βασικό διαμετακομιστικό κόμβο για τη μεταφορά προηγμένων chips τεχνητής νοημοσύνης και διακομιστών προς την Κίνα, μετά την επιβολή αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση κινεζικών επιχειρήσεων σε τεχνολογίες αιχμής.

Παράλληλα με τις έρευνες στη Σιγκαπούρη, αμερικανικές αρχές εξετάζουν και υπόθεση στην Ταϊλάνδη, όπου εκτιμούν ότι εταιρεία που συμμετέχει στην εθνική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της χώρας συνέβαλε στη μεταφορά διακομιστών της Super Micro, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξοπλισμένων με προηγμένα chips της Nvidia, οι οποίοι φέρεται να κατέληξαν σε πελάτες στην Κίνα, μεταξύ αυτών και η Alibaba Group.

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