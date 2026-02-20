Seaspan: Μεταφορά 150 πλοίων στη σημαία Σιγκαπούρης παρά την αναβολή των αμερικανικών τελών
Ναυτιλία
13:12 - 20 Φεβ 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Την μεταφορά 150 πλοίων από τη σημαία του Χονγκ Κονγκ προς το νηολόγιο της Σιγκαπούρης, αποφάσισε η Seaspan Corporation, μια επιλογή που επεκτείνεται και στα πλοία υπό ναυπήγηση, υπό τον φόβο των αμερικανικών λιμενικών τελών για πλοία συνδεδεμένα με κινεζικά συμφέροντα παρά το γεγονός πως έχουν προς το παρόν ανασταλεί. 

Η απόφαση της εταιρείας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εμπορικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονη κινητικότητα στη ναυτιλιακή αγορά και ώθησαν εταιρείες σε προληπτική αναδιάρθρωση στόλων και εταιρικών δομών, με στόχο τον περιορισμό μελλοντικών κινδύνων πρόσβασης σε αγορές, χρηματοδότηση και ναυλώσεις.

Η επιλογή της Σιγκαπούρης ενισχύει τη θέση της ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου με αυξανόμενο εγγεγραμμένο τονάζ, ενώ την ίδια στιγμή το νηολόγιο του Χονγκ Κονγκ εμφανίζει τάσεις υποχώρησης υπό την επίδραση γεωπολιτικών πιέσεων και μεταβαλλόμενων κανονιστικών συνθηκών.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η σημαία ενός πλοίου επηρεάζει όχι μόνο πιθανά τέλη ή κυρώσεις, αλλά και τη σχέση με τράπεζες, ασφαλιστές, ναυλωτές και διεθνείς συμμαχίες γραμμών, καθιστώντας τη σχετική επιλογή στρατηγικής σημασίας για τη μακροχρόνια λειτουργία ενός στόλου.

Η κίνηση της Seaspan καταγράφεται έτσι ως μέρος μιας ευρύτερης μετατόπισης ισορροπιών εντός της ασιατικής ναυτιλίας και, ταυτόχρονα, ως ένδειξη ότι μεγάλες εταιρείες προσαρμόζουν εγκαίρως τη δομή τους απέναντι σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωοικονομικής αβεβαιότητας, με την τελική έκταση της τάσης να εξαρτάται από την οριστική μορφή των αμερικανικών μέτρων, την πορεία των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των βασικών διεθνών νηολογίων.

