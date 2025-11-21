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Η απάντηση Μητσοτάκη στις... απαιτήσεις του Τραμπ για το λιμάνι του Πειραιά
Πολιτική
11:11 - 21 Νοε 2025

Η απάντηση Μητσοτάκη στις... απαιτήσεις του Τραμπ για το λιμάνι του Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο New Economy Forum στη Σιγκαπούρη, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ρωτήθηκε για την κρίση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα που έχει προκύψει με αφορμή το λιμάνι του Πειραιά.

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε συγκεκριμένα από τον διευθυντή σύνταξης του Bloomberg News, John Micklethwait, για το ενδεχόμενο αμερικανικής πίεσης προς την Ελλάδα σχετικά με την κινεζική παρουσία σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να περιορίσει τη διεθνή επιρροή του Πεκίνου.

Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι η Αθήνα επιδιώκει ισορροπία στις σχέσεις της με τις δύο μεγάλες δυνάμεις.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε απόλυτα με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε», δήλωσε. «Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε win-win διευθετήσεις, χωρίς στην πορεία να αμφισβητούμε επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

Στο δημοσίευμα υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ασκούν πίεση σε χώρες όπως ο Παναμάς και η Αυστραλία προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο λιμενικών υποδομών από κινεζικές εταιρείες. Στην ελληνική περίπτωση, η κρατική Cosco Shipping της Κίνας απέκτησε το 2016 ποσοστό 67% στην ΟΛΠ Α.Ε., σε περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν σε βαθιά κρίση χρέους και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά περιλαμβανόταν στις προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις των πιστωτών της χώρας.

«Συμφωνίες που έγιναν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Μετά από συμπληρωματική ερώτηση του δημοσιογράφου, σύμφωνα με την οποία, «ο Τραμπ γενικά δεν το θεωρεί αυτό πολύ καλή ιδέα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως «κοιτάξτε τι συνέβη στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ, περί προτιμήσεων του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. «Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το Δίκαιο της Θάλασσας χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρεπτική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας.

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