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ΧΑ: Προσπάθεια για αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης με υπέρβαση των 2045 μονάδων
Αναλύσεις
09:52 - 23 Σεπ 2025

ΧΑ: Προσπάθεια για αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης με υπέρβαση των 2045 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,60% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινής συνεδρίαση κλείνοντας στις 2042,63 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 195,8 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και πέτυχαν να διατηρήσουν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος ως τις 2μμ περίπου καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό από νωρίς στις 2020 μονάδες. Η αντίδραση των αγοραστών με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και επιλεγμένα blue chips (ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ) επανέφερε το ΓΔ σε θετικό έδαφος με το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2044 μονάδων να καταγράφεται λίγο πριν τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,418% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν (contrarian κίνηση για το ΧΑ καθώς 8 ελληνικοί τίτλοι ενσωματώθηκαν σε ευρωπαϊκούς δείκτες).

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,75%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,78%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,21%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,99%), ο Ελλάκτωρ (+1,85%), η ΕΛΧΑ (+0,68%), η Cenergy (+0,50%), το Jumbo (+0,37%) αλλά και η Intralot (+6,63%), η Q & R (+4,23%), η Real Consulting από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (- 1,12%), η Optima (-2,17%), η ΜΟΗ (-1,83%), ο ΟΠΑΠ (-1,19%), η Κύπρου (-1,82%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,87%) και το ΔΑΑ (-0,79%).

Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήμερα η διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς για το εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με στόχο την άντληση κεφαλαίων €500 εκ.

Μετά την υπέρβαση των 2035 μονάδων που μετατρέπεται και πάλι στην πλησιέστερη στήριξη, ο επόμενος άθλος για την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης είναι υπέρβαση των 2045 μονάδων του ΓΔ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 11:55
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