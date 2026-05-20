Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Η ΑΜΚ της ΔΕΗ καλύπτει σε απόλυτο βαθμό τα πεπραγμένα στο Euronext Athens, με την χθεσινή πτώση να οφείλεται εν μέρει και σε αυτή, λόγω της ρευστότητας που επιχειρείται από μερίδα των επενδυτών για την συμμετοχή τους στην διαδικασία.

Η υποαπόδοση της αγοράς στο διήμερο έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών αγορών λογικά θα αποκατασταθεί από αύριο που θα έχουν εκκαθαριστεί τα ποσά, η κατανομή και θα έχουν ελευθερωθεί τα πλεονάζοντα κεφάλαια που συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι με τα χθεσινοβραδινά δεδομένα στα δύο βιβλία (ΔΠ στο ελληνικό και ΙΤ στο διεθνές) είχαν συγκεντρωθεί κεφάλαια άνω των 16 δισ. ευρώ, κάτι που εκτός από ιστορικό ρεκόρ ζήτησης μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο, αποτελεί και μια μοναδική ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση του οργανισμού αλλά και στο επενδυτικό της σχέδιο.

Το ελάχιστο discount (η τιμή διάθεσης θα κλείσει κοντά στα 18,65 μόλις 5,5% χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο) σε συνδυασμό με την συμμετοχή στην ΑΜΚ ισχυρότατων διεθνών fund (ενδεικτικά CVC, Blackrock, Blackstone, QIA κα) δείχνει και κάτι ακόμα πέρα της εμπιστοσύνης στο επόμενο βήμα της ΔΕΗ, ουσιαστικά δίνει ένα δυνατό πολιτικό μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας ιδιαίτερα στα λεγόμενα κυβερνητικά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ & ΠΑΣΟΚ που αντιτάχτηκαν στην απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ (Κοζάνη, data center κλπ) και στο think big της εισηγμένης.

Τελικά νούμερα και κατανομές θα ανακοινωθούν έως αύριο αλλά σε κάθε περίπτωση η επιτυχία της ΑΜΚ λογίζεται συνολικά στην αγορά και στο νέο σχήμα (Euronext Athens) που βλέπει σειρά εισηγμένων να κινούνται μέσω χρηματιστηρίου για την δική τους μεγέθυνση.

Σε παρόμοιο εξωστρεφές περιβάλλον κινείται και η έκθεση της Fitch για την ελληνική οικονομία με πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027 ελαφρώς χαμηλότερα δηλαδή από άλλους οργανισμούς, διατηρώντας πάντως την θετική της άποψη για την οικονομία και τις προοπτικές της και εστιάζοντας στην εντυπωσιακή μείωση του λόγου Χρέους/ΑΕΠ κατά -20% στην διετία 2024-2025.

Σε επιχειρηματικές ειδήσεις είχαμε τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου από αρκετές σημαντικές εισηγμένες με τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις να είναι οι παρακάτω:

Αρχικά της ΑΡΑΙΓ όπου παρά τις όποιες επιπτώσεις από την ΜΑ κατάφερε και βελτίωσε τα έσοδα στα 320 εκ. +5% όπως και τα ebitda στα 46,6 εκ. +6% με αναμενόμενες τις ζημιές στην τελική γραμμή στα -21,7 εκ. λόγω και της αδυναμίας συγκριτικά του συγκεκριμένου τριμήνου. Η ΦΡΛΚ από την πλευρά της παρουσίασε μεν βελτιωμένα έσοδα στα 133 εκ. +12,6% αλλά τα opex κούρεψαν την κερδοφορία με τα ebit τριμήνου στο κόκκινο στα -5,5 εκ. με την διοίκηση να προτείνει μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ/μετοχή.

Τέλος, η ΑΛΦΑ ανακοίνωσε αύξηση συνολικών εσόδων στα 587 εκ. +6,7% με την λειτουργική κερδοφορία στα 357,7 εκ. +2% και καθαρά κέρδη στα 181 εκ. μειωμένα έναντι των αντίστοιχων του 2025 εξαιτίας one off items αναδιάρθρωσης κόστους ύψους 47 εκ.

Σε επίπεδο ΓΔ η διακύμανση παρέμεινε εντός του γνωστού πλαισίου (2195-2320) πλησιάζοντας πάντως στα χαμηλά ημέρας το κάτω όριο με την όποια αντίδραση να αναμένεται σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στην ΜΑ, με την σημερινή πτώση στις τιμές του πετρελαίου να δρα βοηθητικά στους long επενδυτές. Κρίσιμο ημερήσιο σημείο οι 2221 μονάδες (pivot point) με την στήριξη στις 2190 και την ημερήσια αντίσταση στις 2240 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης