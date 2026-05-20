Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο
10:50 - 20 Μάι 2026

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Reporter.gr Newsroom
Σε περιβάλλον αυξημένης νευρικότητας και έντονων πιέσεων εισέρχεται η σημερινή συνεδρίαση για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επιβαρύνουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα. Η αρνητική εικόνα της Wall Street ενίσχυσε τη διάθεση αποφυγής ρίσκου, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους υπό τον φόβο παρατεταμένων πληθωριστικών πιέσεων και διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προσπάθεια σταθεροποίησης του Γενικού Δείκτη μετά τις ισχυρές ρευστοποιήσεις των τελευταίων συνεδριάσεων. Η ζώνη των 2.200–2.220 μονάδων αποτελεί πλέον το βασικό βραχυπρόθεσμο επίπεδο στήριξης, ενώ επαναφορά πάνω από τις 2.250 μονάδες θα μπορούσε να βελτιώσει την τεχνική εικόνα και να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.280 μονάδες. Αντίθετα, ενδεχόμενη απώλεια των 2.200 μονάδων θα αυξήσει τον κίνδυνο βαθύτερης διόρθωσης.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο της αγοράς, αν και συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις λόγω μεταφοράς σημαντικής ρευστότητας προς την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι προσφορές φέρεται να προσεγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών.

Σε επίπεδο τραπεζικών μετοχών, οι πιέσεις συνεχίζονται κυρίως σε Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Eurobank, ενώ η Alpha Bank εμφανίζει πιο ανθεκτική συμπεριφορά συγκριτικά με τον υπόλοιπο κλάδο. Η τράπεζα ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 221 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον δείκτη CET1 στο 14,7%, αυξημένες χορηγήσεις, καταθέσεις και έσοδα από προμήθειες. Παράλληλα, η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για προσαρμοσμένα κέρδη 950 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,40 ευρώ για το 2026, εκτιμώντας αύξηση 11% στην κερδοφορία, με αιχμή τις στρατηγικές εξαγορές και τη βελτίωση των οργανικών επιδόσεων.

Στο ταμπλό, η Cenergy κινείται σε φάση βραχυπρόθεσμης αποσυμπίεσης μετά το έντονο ανοδικό momentum των προηγούμενων εβδομάδων, με την αγορά να αναζητά νέες στηρίξεις κοντά στη ζώνη των 23 ευρώ. Η Metlen συνεχίζει τη διορθωτική της κίνηση προς τα 37–36,50 ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην τακτική γενική συνέλευση της 21ης Μαΐου και στα μηνύματα της διοίκησης για τη στρατηγική της εταιρείας στους τομείς ενέργειας και βιομηχανίας.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Aegean ανακοίνωσε αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο, ωστόσο οι ζημιές διευρύνθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων και συναλλαγματικών πιέσεων. Θετική παρέμεινε η εικόνα της Fourlis σε επίπεδο πωλήσεων και μικτού κέρδους, αν και η εταιρεία κατέγραψε ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ εξαιτίας του κόστους μετασχηματισμού και των επενδύσεων ανάπτυξης, προτείνοντας παράλληλα μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Διεθνείς αγορές υπό το βάρος υψηλών επιτοκίων και ενεργειακού κόστους

Στις διεθνείς αγορές, η Wall Street έκλεισε με ισχυρές απώλειες, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και οι ανησυχίες για παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Η Nvidia παρέμεινε υπό πίεση ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων της, ενώ οι επενδυτές αναμένουν και τα πρακτικά της Fed για ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν μεικτά, με την αγορά να αξιολογεί τόσο τις πιθανότητες διπλωματικής αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή όσο και τις επιπτώσεις των υψηλών ενεργειακών τιμών στην ανάπτυξη και τη στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι τιμές της ενέργειας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και το WTI πάνω από τα 103 δολάρια, ενώ το φυσικό αέριο TTF κινείται άνω των 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κάτω από τα 4.500 δολάρια και το ασήμι κινείται λίγο πάνω από τα 75 δολάρια, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται στο σενάριο διατήρησης υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Το αμερικανικό 30ετές κινείται πάνω από το 5,17%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ το 10ετές ΗΠΑ διαμορφώνεται κοντά στο 4,67%. Στην Ευρώπη, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς κινείται κοντά στο 3,16%, της Γαλλίας στο 3,83% και της Ελλάδας περίπου στο 3,85%, διατηρώντας ισχυρές πιέσεις στις αγορές μετοχών και κυρίως στους κυκλικούς κλάδους.

Το ευρώ διατηρείται κοντά στο 1,16 δολάριο, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία PMI, στον πληθωρισμό και στις επόμενες κινήσεις Fed και ΕΚΤ, καθώς το κυρίαρχο σενάριο παραμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

