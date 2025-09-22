ΧΑ: Στις 2.042 μονάδες με τραπεζική ώθηση και τζίρο €195 εκατ. – Ράλι 6,6% για την Intralot

Συνεδρίαση με δύο πρόσωπα η σημερινή (22/9), συσσώρευσης αρχικά μέχρι το μεσημέρι μέσα στην γνωστή διακύμανση (2020-2035) με το κλίμα να αλλάζει προς το θετικό σταδιακά έως και το κλείσιμο στις 2042 +0,60%. Η άνοδος οφείλεται εν πολλοίς στον τραπεζικό κλάδο που αντέδρασε από τα χαμηλά των 2169 μονάδων (-0,73%) έως και το κλείσιμο του ΔΤΡ στις 2224 +1,75%. Στα γνωστά επίπεδα ο τζίρος στα 195 εκ.

ΕΤΕ +2,5%, ΠΕΙΡ +2,8% , ΑΛΦΑ +2,17% και ΕΥΡΩΒ +1,38% (υποστηρικτικά στα παραπάνω και η έκθεση της Mediobanca για τις ελληνικές τράπεζες) με την καλύτερη εικόνα στον κλάδο, πιέσεις σε BOCHGR -1,8% λόγω της αποκοπής μερίσματος (0,20 ευρώ/μετοχή) και Optima -2,17%.

Ισορροπημένη κατάσταση στο σύνολο του FTSE με αναλογία ανοδικών/καθοδικών 11/12 με τις υψηλότερες αποδόσεις (πλην τραπεζών) σε ΔΕΗ +1,2% , ΕΛΧΑ +0,68%, ΟΤΕ +0,24%, ΒΙΟ +0,4% και CENER +0,5%, απώλειες κυρίως σε ΟΠΑΠ -1,2% , ΕΛΠΕ -1,1% , ΜΟΗ -1,8% , MTLN -0.9% αλλά και σε ΑΡΑΙΓ -1.3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,9% και ΣΑΡ -0,60%.

Εμφανώς βελτιωμένη η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM +0,92% με την ΙΝΛΟΤ +6,6% να ξεχωρίζει και να δείχνει την δυναμική της μετά και τις ανακοινώσεις για νέες εκδόσεις ομολόγων, ΟΤΟΕΛ +1,2% , ΑΔΜΗΕ +2% , ΠΛΑΘ +1,4% , ΟΛΠ +2,3%. Στο κόκκινο ΚΟΥΕΣ -1,4%, ΠΡΟΦ -1,9% από τον κλάδο της πληροφορικής, αλλά και ΙΝΤΚΑ -2,14% , ΛΑΒΙ -2,96%.

Κινητικότητα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΚΟΥΑΛ , ΦΡΙΓΟ , EVR σε θετικό έδαφος.

Η υπεροχή της ελληνικής 10ετίας (απέναντι στα γαλλικά και στα ιταλικά ομόλογα) έχουν ανοίξει και τον δρόμο για σημαντικές εταιρικές εκδόσεις από ελληνικές εισηγμένες με δύο μεγάλες σε μέγεθος να κινούνται ουσιαστικά ταυτόχρονα αφού η ήδη ανακοινωμένη έξοδος στις αγορές από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ για νέο επταετές ομόλογο έως 500 εκ. (με αρχικό εύρος επιτοκίου 3,20% έως 3,50%) συνέπεσε με την σημερινή ανακοίνωση της ΙΝΛΟΤ για ομόλογα ύψους 850 εκ. τόσο με σταθερό επιτόκιο (με αρχικά εκτιμώμενο επιτόκιο 7,50%) όσο και με κυμαινόμενο (με εύρος 6,75% έως 7%) η οποία θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για την χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s International.

Το συνολικό ποσό (500+850=1,35 δις) θεωρείται σημαντικό για το μέγεθος της αγοράς και δεν μπορεί να αποκλειστεί μερική μετακύλιση θέσεων και από την μετοχική αγορά.

Στο κόκκινο οι ευρωπαϊκές αγορές (πλην Λονδίνου) με την Ισπανία (IBEX -1.1%) να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες και τις αμερικάνικες αγορές να επιμένουν στην μηνιαία υπεραπόδοση (ενδεικτικά μέσα στον Σεπτέμβριο Dax -3,7%και S&P +3,1%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης