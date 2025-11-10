ΑΔΜΗΕ: Έως τις 31 Δεκεμβρίου η είσπραξη μερίσματος χρήσης 2019
Αναλύσεις
11:22 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την είσπραξη του Μερίσματος του ΑΔΜΗΕ χρήσης 2019.

H ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ:

«Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της ότι στις 31.12.2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του Μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2019.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει αυτά τα μερίσματα μπορούν να το κάνουν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» μέχρι τις 31.12.2025, είτε αυτοπροσώπως με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, οι μέτοχοι δεν θα δικαιούνται να λάβουν τα ανείσπρακτα μερίσματα».

