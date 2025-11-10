Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς διαφαίνεται συμφωνία για τον τερματισμό του αμερικανικού shutdown
11:02 - 10 Νοε 2025

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς διαφαίνεται συμφωνία για τον τερματισμό του αμερικανικού shutdown

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο στην έναρξη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, καθώς μια συμφωνία για πακέτο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να τερματίσει το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης φαίνεται να πλησιάζει.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 1,14% (στις 571,24 μονάδες), με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια και σχεδόν όλους τους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE είναι υψηλότερος κατά 0,63% στις 9747, 75 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,65% στις 23.940 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 1,19% στις 8043,27 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει επίσης άνοδο 1,53% στις 43568 μονάδες. Ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 σημειώνει ανοδικές τάσεις 1,28% στις 16086.58 μονάδες.

Επιστροφή στην Ευρώπη:

Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν μεταξύ αυτών που ηγήθηκαν των πρωινών ανόδων, με τον δείκτη Stoxx 600 Technology να αυξάνεται κατά 2%.

Η Diageo σημείωσε άλμα 7,2% στις πρωινές συναλλαγές, αφού ο κολοσσός των οινοπνευματωδών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διόρισε τον Dave Lewis ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο.
Η εκτίναξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την περικοπή των ετήσιων προβλέψεών της, καθώς η εταιρεία είχε επισημάνει αδυναμία στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Οι μετοχές της Novo Nordisk ενισχύθηκαν κατά 2,7%, αφού η δανέζικη φαρμακευτική ανακοίνωσε συνεργασία με την ινδική Emcure Pharmaceuticals για την πώληση του φαρμάκου Wegovy για απώλεια βάρους, υπό νέα εμπορική ονομασία και με αποκλειστική συμφωνία. Παράλληλα, η Novo Nordisk έχασε από την Pfizer στη μάχη προσφορών ύψους 10 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Metsera, μιας βιοτεχνολογικής εταιρείας ειδικευμένης στην παχυσαρκία.

Στον φαρμακευτικό τομέα:

Η σουηδική Camurus εκτινάχθηκε κατά 10,9% στις πρωινές συναλλαγές, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα για τη θεραπεία παχυσαρκίας CAM2056, τα οποία ήταν συγκρίσιμα ή και ανώτερα από εκείνα του Wegovy. Η Zealand Pharma επίσης σημείωσε άνοδο 3,1% το πρωί της Δευτέρας.

Παγκόσμιες αγορές:

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ αυξήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, καθώς η πιθανότητα συμφωνίας έδωσε ώθηση στους επενδυτές, μετά από μια εβδομάδα που οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησαν στο κλίμα της αγοράς.

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν επίσης ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, παραβλέποντας τις απώλειες του τεχνολογικού κλάδου που ταλάνισαν τις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα. Οι επενδυτές στην Ασία αξιολόγησαν επίσης τα στοιχεία πληθωρισμού της Κίνας για τον Οκτώβριο, που ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο και ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Αναμένονται αποτελέσματα κερδών από τις Hannover Re και MedioBanca. Σε άλλες ειδήσεις, η διάσκεψη κορυφής για το κλίμα COP30 ξεκινά τη Δευτέρα (10/11).

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 11:07
