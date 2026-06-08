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Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα
Ανακοινώσεις
18:48 - 08 Ιουν 2026

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Reporter.gr Newsroom
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Διανομή μερίσματος ύψους σχεδόν 264 εκατ. ευρώ στους μετόχους της ενέκρινε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2025, έπειτα από σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Το συνολικό μεικτό ποσό ανέρχεται σε 263,9 εκατ. ευρώ, ενώ η καταβολή προς τους δικαιούχους θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2026, έχοντας προηγουμένως λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («η Τράπεζα») ανακοινώνει τη διάθεση κερδών της χρήσης 2025 και τη λύση αποθεματικών για διανομή στους μετόχους, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα, στους Μετόχους θα διανεμηθεί σε μετρητά συνολικό ποσό €263.897.800 (μεικτό ποσό) ή €0,2885027094 ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

Το ως άνω προς διανομή ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 17.001.934 ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, και διαμορφώνεται τελικώς στο μικτό ποσό €0,2939667083 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) χωρίς το δικαίωμα λήψης του προς διανομή ποσού, ορίζεται η Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens (πρώην ATHEXCSD) την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ανωτέρω ποσού ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του ανωτέρω ποσού σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Ποσά - κατά τα ανωτέρω - που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι η ως άνω διανομή στους μετόχους έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 08/06/2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411.

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