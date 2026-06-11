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Οι ΗΠΑ πλήττουν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης
Ειδήσεις
01:46 - 11 Ιουν 2026

Οι ΗΠΑ πλήττουν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι πρόθεση της Ουάσιγκτον είναι να πιέσει την Τεχεράνη για την υπογραφή συμφωνίας.  

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 5:15 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ) εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «επιθέσεις αυτοάμυνας».

{https://x.com/CENTCOM/status/2064824143640502670}

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι όλοι οι στόχοι βρίσκονταν στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, καθώς και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις αυτές ενέχουν σοβαρό κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης και οι ΗΠΑ περιμένουν ιρανική απάντηση, με πιθανό στόχο αμερικανικές βάσεις, όπως ακριβώς συνέβη το βράδυ της Τρίτης (9/6).

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, εκρήξεις ακούστηκαν στην επαρχία Φαρς, ενώ ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Παράλληλα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, στις πόλεις Μινάμπ και Σιρίκ (κοντά σε μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ραντάρ) και στα λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς (κοντά στο αεροδρόμιο και την αεροπορική βάση) και Κανγκάν.

Χέγκσεθ: Αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα το κάνουμε

Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέα, «πολύ σκληρά πλήγματα σήμερα», ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν εκ νέου το Ιράν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε πως o αμερικανικός στρατός θα εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ.

Ξεκαθάρισε, δε, πως αν χρειαστεί να η Αμερική να διαπραγματευτεί με βόμβες, θα το πράξει, προκειμένου να αναγκάσει την Τεχεράνη να υπογράψει μια συμφωνία.

«Το Ιράν έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια σπουδαία συμφωνία, αλλά δεν έδειξε τέτοια πρόθεση», επεσήμανε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν συνεχώς βασικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Δεν πρόκειται για επανέναρξη του πολέμου, αλλά για τη διαμόρφωση των κατάλληλων όρων για μια συμφωνία. Αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα το κάνουμε. Θα υπάρξει σκληρό χτύπημα απόψε, με την ελπίδα ότι το Ιράν θα λάβει τη σωστή απόφαση» σημείωσε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη για εμπαιγμό κατά τις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας: «Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς»,

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, μια συμφωνία που να λειτουργεί», πρόσθεσε ο Τραμπ και ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά ότι «η συμφωνία απομένει να υπογραφεί».

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Στρατιωτικές διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον – Η αντίδραση της Τεχεράνης

Όπως έγινε γνωστό, ο Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφαλείας το απόγευμα της Τετάρτης (10/6) για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα με δύο αμερικανικές πηγές.

Μετά τις επιθέσεις, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, προανήγγειλε σκληρά αντίποινα. Επίσης, νωρίτερα την Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Ιράν υποστήριξε ότι οι απειλές του Τραμπ δεν αποτελούν δείγμα δύναμης, αλλά απελπισίας.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά ραντάρ και εγκαταστάσεις αεράμυνας το βράδυ της Τρίτης, ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στο Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα πλήγματα αυτά είχαν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αποφευχθούν θύματα και να παραμείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Το Ιράν, από τη μεριά του, απάντησε εκτοξεύοντας περιορισμένο αριθμό πυραύλων και drones προς αμερικανικές βάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/06/2026 - 01:54
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