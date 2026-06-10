Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Πτωτικό ήταν, όπως αναμενόταν το άνοιγμα στο ΕΑ την Τετάρτη (10/6) με τον ΓΔ να υποχωρεί έως τις 2350 μονάδες (-1,5%) υπό το βάρος της νέας όξυνσης στην ΜΑ αλλά και του γενικότερου κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 2373 μονάδες -0,52% οφείλεται εν μέρει στις πιέσεις του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων δεικτοβαρών μετοχών με την ΕΤΕ -2,5%, ΕΥΡΩΒ -2,4% αλλά και ΑΛΦΑ -2.7%, ΠΕΙΡ -2.3% και δευτερευόντως στην εκ νέου υποχώρηση μετοχών του ομίλου Viohalco λόγω κατοχύρωσης κερδών με την ΒΙΟ -2%, ΕΛΧΑ -2.1%. H CENER +1,2% έβγαλε αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας.

Υποχώρηση και σε ΤΙΤΑΝ -2%, AKTR -1,6%, ΑΡΑΙΓ -1,3% ενώ στις λίγες μετοχές που αντιστάθηκαν στην πτώση ξεχώρισαν οι ΕΕΕ +2,1%, ΟΤΕ +2,9%,ΔΕΗ +1,7%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,7%, ΜΟΗ +0,6%, ΔΑΑ +0,9%.

Σε ελεγχόμενα – για καθοδική συνεδρίαση - επίπεδα ο τζίρος στα 228 εκ. με το 90% σε μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενώ στην μεσαία λίγες ήταν οι μετοχές που έκλεισαν με άνοδο, με τον ΑΔΜΗΕ +2,8%, ΠΡΟΦ +0,9% μετά και τα αυξημένα έσοδα τριμήνου που ανακοινώθηκαν στην πρόσφατη ΓΣ.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σε ΠΡΟΝΤΕΑ -8,8% λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών ΑΛΜΥ -4,2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -7,3%, ΑΒΑΞ -1,8% σε 5η συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση προφανώς λόγω ρευστοποίησης θέσεων συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων, ΟΛΠ -1,4%, ΛΑΒΙ -1%, ΠΛΑΘ -1,7%, ΙΝΤΚΑ -2,5%.

Αποκοπή μερίσματος και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΜΟΤΟ -3,5%, χαμηλότερες τιμές σε REALCONS -2,9%, ΛΟΥΛΗ -0,8% υψηλότερο κλείσιμο σε ΠΑΠ +1,1% και ΑΕΜ +0,9% μετά και την νέα έκθεση από την Euroxx με αυξημένη τιμή στόχο στα 7,5 ευρώ.

Μεγάλη κινητικότητα και στην αγορά Ομολόγων, αρχικά με τον ΟΔΔΗΧ ο οποίος άνοιξε εκ νέου την 10ετή έκδοση λήξεως 2036 με κουπόνι 3,375% και τεράστια ζήτηση (άνω των 35 δις) με τα έως τώρα στοιχεία να δείχνουν απόδοση πέριξ του 3,80% αντλώντας τελικά 3 δις ευρώ. Από κοντά και αρκετές εταιρικές εκδόσεις με την ΜΟΗ να προχωράει στην έκδοση νέου 5ετούς Ομολόγου ύψους 400 εκ. με απόδοση κοντά στο 4,37% και το βιβλίο να έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 δις ευρώ, ενώ και η OPTIMA προχώρησε σε έκδοση ΑΤ1 ύψους 200 εκ. με επιτοκιακό guidance στα επίπεδα του 6,75% και την ζήτηση να ξεπερνάει το 1,5 δισ. Έναρξη σήμερα και του νέου ομολόγου της ΛΑΜΔΑ (LMDB4) με τιμές ελαφρώς χαμηλότερα της ονομαστικής (99,90) και όλα αυτά μια ημέρα πριν την συνεδρίαση της ΕΚΤ όπου όπως αναμένεται θα ανακοινωθεί αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά +0,25%.

Ψύχραιμες οι ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax -0.5% και τον Stoxx600 -0.3%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης