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ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:28 - 10 Ιουν 2026

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέγραψε άνοδο τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά θετική πορεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων και τη συμβολή της συμμετοχής της στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ.  

Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας, τα οποία προέρχονται από τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 23,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 434 χιλ. ευρώ, έναντι 275 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων έφτασαν τα 24 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 23,3% σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων και στη διατήρηση υψηλής λειτουργικής αποδοτικότητας.

Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα σχετικά έσοδα ανήλθαν σε 127 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 157 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξήθηκαν κατά 23% και διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,104 ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 23% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή οικονομική θέση, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου 2026 ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός της παραμένει μηδενικός. Η εικόνα αυτή ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη δυνατότητα στήριξης της μελλοντικής ανάπτυξης.

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Ο Όμιλος

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ΑΔΜΗΕ παρουσίασε σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο α’ τρίμηνο του 2026, με τα αποτελέσματα να ενισχύονται από την άνοδο των εσόδων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνεχιζόμενη πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 133,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 18,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Βασική πηγή της αύξησης αποτέλεσαν τα έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 125 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 18,9% σε σχέση με τα 105,1 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2025. Παράλληλα, τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 36,8 εκατ. ευρώ, από 31,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας την ενισχυμένη δραστηριότητα και τις ανάγκες υλοποίησης έργων.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA ανήλθε σε 99,2 εκατ. ευρώ, από 81,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 21,5%. Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε σε 97,4 εκατ. ευρώ, έναντι 82,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας άνοδο 18,4%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ενισχύθηκαν περαιτέρω και ανήλθαν σε 49,1 εκατ. ευρώ, από 38,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 27%.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου με συνέπεια. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2026 και βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον προγραμματισμό, ενώ αναμένεται επιτάχυνση της υλοποίησης στο υπόλοιπο έτος.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε σε 1,41 δισ. ευρώ, αντανακλώντας το μέγεθος και τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2026 - 20:35
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