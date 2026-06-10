ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Η παραγωγή αργού πετρελαίου των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ υποχώρησε τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των ιρανικών εξαγωγών λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και στις επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, το οποίο επηρέασε τις εξαγωγικές δυνατότητες και άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών της περιοχής του Κόλπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική παραγωγή των 11 κρατών-μελών του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μειώθηκε κατά 1,06 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, διαμορφούμενη στα 16,13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το επίπεδο αυτό αποτελεί το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από το 2000, βάσει των ιστορικών δεδομένων που συγκεντρώνει το Reuters. Μάλιστα, η παραγωγή βρέθηκε αισθητά χαμηλότερα ακόμη και από την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 το 2020, όταν η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου είχε καταρρεύσει λόγω των περιοριστικών μέτρων και της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας δεν περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν επίσημα από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου.

Η μεγαλύτερη μείωση στην παραγωγή καταγράφηκε στο Ιράν, γεγονός που αποδίδεται άμεσα στις συνέπειες του αμερικανικού αποκλεισμού που τέθηκε σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου. Ως αποτέλεσμα, οι εξαγωγές ιρανικού αργού υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τουλάχιστον έξι ετών.

Παράλληλα, και η Σαουδική Αραβία εμφάνισε περαιτέρω πτώση στην παραγωγή της. Αντίθετα, το Ιράκ κατάφερε να αυξήσει την παραγωγική του δραστηριότητα, κυρίως λόγω της αυξημένης εσωτερικής κατανάλωσης, σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Βενεζουέλα και η Νιγηρία, οι οποίες κατέγραψαν υψηλότερα επίπεδα παραγωγής σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι οκτώ χώρες της συμμαχίας ΟΠΕΚ+, στην οποία συμμετέχουν τόσο τα μέλη του ΟΠΕΚ όσο και συνεργαζόμενοι παραγωγοί όπως η Ρωσία, είχαν συμφωνήσει να αυξήσουν την παραγωγή τους τον Μάιο. Ωστόσο, οι εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και οι περιορισμοί που επέβαλε ο αμερικανικός αποκλεισμός ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς αυτούς, καθιστώντας αδύνατη την υλοποίηση της συμφωνημένης αύξησης.