Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Μια εμπορική επιχείρηση με έδρα τη Φλόριντα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας για την αποστολή ενός ιδιαίτερα μεγάλου φορτίου καυσίμων προς την Κούβα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις ενέργειας. Εάν το σχέδιο προχωρήσει, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικών καυσίμων προς το νησί από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Η Vanguard Energy ήδη εξάγει περιορισμένες ποσότητες βενζίνης και ντίζελ στην Κούβα, ωστόσο σχεδιάζει σημαντική αύξηση των αποστολών της, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Μάθιου Κλαν.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συμφωνίας, η εταιρεία έχει μισθώσει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο νησί και προωθεί τις διαδικασίες για την εξαγωγή συνολικά 250.000 βαρελιών καυσίμων, εκ των οποίων 100.000 βαρέλια βενζίνης και 150.000 βαρέλια ντίζελ. Όπως διευκρίνισε ο Κλαν, τα προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταναλωτές και δεν θα διατεθούν σε κρατικούς οργανισμούς.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η αποστολή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγωγή αμερικανικών καυσίμων προς την Κούβα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν δραστικά τις εμπορικές τους σχέσεις με τη χώρα, μετά την απαλλοτρίωση αμερικανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από την κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο το 1960.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σύμφωνα με υπολογισμούς αμερικανικών αρχών, η ποσότητα της βενζίνης που περιλαμβάνεται στην αποστολή αρκεί για να καλύψει περίπου έντεκα ημέρες κανονικής κατανάλωσης στο νησί.

Οι αποστολές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων προς την Κούβα έχουν επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως σε ανθρωπιστικές ανάγκες και στην υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει περίπου 9.200 μικρές επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη μεταβολή του γεωπολιτικού σκηνικού μετά τις αμερικανικές κινήσεις κατά του καθεστώτος της Βενεζουέλας, παραδοσιακού συμμάχου και βασικού προμηθευτή της Κούβας.

Ο Κλαν υποστήριξε ότι έχει ήδη λάβει τη συναίνεση των κουβανικών αρχών για τη συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, εκπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Vanguard δεν διαθέτει προς το παρόν επίσημη άδεια για την προτεινόμενη συναλλαγή και τόνισε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Κούβας εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της εταιρείας υποστήριξε ότι το εγχείρημα κινείται εντός του πλαισίου της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής, η οποία επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξαγωγές καυσίμων προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις στην Κούβα μέσω ειδικών εξαιρέσεων αδειοδότησης.

Μέχρι στιγμής, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με τα σχέδια της Vanguard, παρά το σχετικό αίτημα σχολιασμού που υπέβαλε το Bloomberg. Αντίστοιχα, ούτε η κουβανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ούτε το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας προχώρησαν σε άμεση απάντηση.

Οι πιο πρόσφατες αποστολές της εταιρείας κατέστησαν δυνατές έπειτα από την απόφαση των αμερικανικών αρχών, τον Φεβρουάριο, να χαλαρώσουν ορισμένους περιορισμούς και να επιτρέψουν την πώληση καυσίμων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Κούβας.

Παρότι η κουβανική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες εδώ και αρκετά χρόνια, η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η μείωση των πετρελαϊκών προμηθειών από τη Βενεζουέλα, η οποία για δεκαετίες αποτελούσε τον βασικό ενεργειακό σύμμαχο της Αβάνας, άφησε την Κούβα αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων.

Παράλληλα, οι προσπάθειες της Ρωσίας να ενισχύσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να ενταθεί η ενεργειακή ασφυξία.

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κούβα βασίζεται σε έναν συνδυασμό οικονομικών κυρώσεων, περιορισμού της πρόσβασης της χώρας σε ενεργειακές πηγές και απειλών επιβολής δασμών σε κράτη που θα επιχειρούσαν να προμηθεύσουν την Αβάνα με πετρέλαιο.

Οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επηρεάσει άμεσα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε εκτεταμένες και πολύωρες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, ενώ κατά διαστήματα έχουν καταγραφεί διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις πολιτών σε διάφορες περιοχές του νησιού.