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Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
18:32 - 09 Ιουν 2026

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Qualco Group A.E. γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου 2026, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,045 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση του 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο Όμιλος Qualco Group A.E. (εφεξής η Εταιρεία), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (το «Δ.Σ.»), στην από 08.06.2026 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 30.06.2026, τη διανομή μερίσματος 0,045 Ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

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