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Το colpo grosso του Τσίπρα και μία απάντηση στους νοσταλγούς του δημοψηφίσματος
Ανεμοδείκτης
15:01 - 08 Ιουλ 2025

Το colpo grosso του Τσίπρα και μία απάντηση στους νοσταλγούς του δημοψηφίσματος

Άγγελος Κωβαίος
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Αν κάτι μπορεί να εντυπωσιάζει στην προσπάθεια πολιτικής αναβάπτισης του Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι οι συντονισμένες απόπειρες πρωταγωνιστών της εποχής να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Αίσθηση προκαλεί η αγωνιώδης εκστρατεία για τη δημοσιοποίηση ενός εντελώς ανούσιου μέρους των πρακτικών του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών και πάντως η εμμονή για να «βγουν λάδι» ο Τσίπρας και ορισμένοι άλλοι, σε σχέση με το θλιβερό δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015.

Η απόπειρα να ξαναγραφτεί η Ιστορία εστιάζει στο αν το περήφανο (sic) «Όχι» του δημοψηφίσματος έγινε τελικά «Ναι»· και αυτό είναι το colpo grosso της πλευράς Τσίπρα. Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι στην ουσία το «Όχι» ίσχυσε, αφού η συμφωνία που κανείς δεν καταλάβαινε ότι απέρριπτε, τελικά δεν εφαρμόστηκε. Απλώς ήλθε λίγες ημέρες αργότερα μία επόμενη, πολύ χειρότερη…

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 15:09
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