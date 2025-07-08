Το colpo grosso του Τσίπρα και μία απάντηση στους νοσταλγούς του δημοψηφίσματος

Αν κάτι μπορεί να εντυπωσιάζει στην προσπάθεια πολιτικής αναβάπτισης του Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι οι συντονισμένες απόπειρες πρωταγωνιστών της εποχής να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Αίσθηση προκαλεί η αγωνιώδης εκστρατεία για τη δημοσιοποίηση ενός εντελώς ανούσιου μέρους των πρακτικών του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών και πάντως η εμμονή για να «βγουν λάδι» ο Τσίπρας και ορισμένοι άλλοι, σε σχέση με το θλιβερό δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015.

Η απόπειρα να ξαναγραφτεί η Ιστορία εστιάζει στο αν το περήφανο (sic) «Όχι» του δημοψηφίσματος έγινε τελικά «Ναι»· και αυτό είναι το colpo grosso της πλευράς Τσίπρα. Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι στην ουσία το «Όχι» ίσχυσε, αφού η συμφωνία που κανείς δεν καταλάβαινε ότι απέρριπτε, τελικά δεν εφαρμόστηκε. Απλώς ήλθε λίγες ημέρες αργότερα μία επόμενη, πολύ χειρότερη…