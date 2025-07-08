Ο Προκόπης Παυλόπουλος θυμάται το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών: Ιστορίες με Τσίπρα, Μέρκελ, Λαφαζάνη

Με αφορμή τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2025, η πολιτική συζήτηση έχει φουντώσει για το "τι ζήσαμε" και κυρίως το αν η απόφαση Τσίπρα ήταν καταστροφική ή έδωσε διέξοδο στη χώρα.

Από τη μεριά Τσίπρα διέρρευσαν μάλιστα πρακτικά του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών την επόμενη μέρα του "όχι" στο δημοψήφισμα, που δείχνουν πως υπήρξε ουσιαστικά κοινή απόφαση για τη διαπραγμάτευση που ακολούθησε. Τα κόμματα, όμως, απαντούν πως αν δεν είχαν υπογράψει κοινό ανακοινωθέν, η Ελλάδα θα βρισκόταν αυτόματα εκτός ευρώ.

Παρών στο συμβούλιο ήταν ασφαλώς ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος αποφάσισε να μιλήσει δημόσια και αποκαλυπτικά για εκείνη την περίοδο.

Αναφερόμενος στην περίοδο του δημοψηφίσματος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε μιλώντας στο Ενώπιος Ενωπίω του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 ότι «όταν ο Αλέξης Τσίπρας μου ανακοίνωσε το δημοψήφισμα, αιφνιδιάστηκα». Όπως αποκάλυψε, τού απάντησε ότι «εγώ δεν θα γίνω Πρόεδρος της δραχμής».

«Μίλησα με Μέρκελ και Ολάντ, που και αυτοί αιφνιδιάστηκαν. Είπα στον Αλέξη "δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνεις αυτή την επιλογή" και του εξήγησα ότι λόγω της δουλειάς μου ξέρω λόγω τι λέει το άρθρο 43 παρ 2 του Συντάγματος. Δεν μπορώ να σου αρνηθώ το δημοψήφισμα γιατί δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Του επισήμανα, όμως, ότι το χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος είναι πολύ μικρό ενώ του τόνισα και τη διατύπωση του ερωτήματος».



Σύμφωνα με τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο Αλέξης Τσίπρας «μου είπε ότι το ερώτημα θα είναι αν εγκρίνουν την πρόταση που ο ίδιος είχε απορρίψει. Εγώ τότε του είπα "άρα μου λες ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το δημοψήφισμα να είναι μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη. Αν είναι αυτό το ερώτημα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ, αν το ερώτημα είναι αυτό τότε εγώ την επόμενη στιγμή αν περάσει το έξω θα φύγω από την Προεδρία. Αυτή τη στιγμή θα πεις ότι μπαίνει σε δημοψήφισμα η πρόταση αλλά δεν είναι για έξοδο από την ευρωζώνη. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό την ίδια ώρα πρέπει να γίνει δήλωση από σένα ότι αυτό είναι αποτέλεσμα που θα χρησιμοποιήσω για διαπραγμάτευση και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μας οδηγεί εκτός ευρώ". Συμφωνήσαμε, έγινε η συζήτηση στη Βουλή, μου εστάλη το ΠΔ και το υπέγραψα».

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της δημοσιοποίησης των πρακτικών από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το 2015 μετά το δημοψήφισμα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ήδη πήραν απάντηση και την εποχή της κυρίας Σακελλαροπούλου όταν έγινε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και από τον κύριο Τασούλα στην περίπτωση αυτή. Οι απαντήσεις των Προέδρων είναι θεσμικώς, εκείνες που έπρεπε να είναι».

«Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω μονάχα, γιατί πρέπει να το θυμάται ο κόσμος αυτό: ήτανε Παρασκευή, 8 του μηνός, 10 του μηνός που έγινε η συζήτηση στη Βουλή, 10, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και ήταν εκείνη η μαραθώνια συζήτηση, 10 και 11 Ιουλίου του 2015, στις Βρυξέλλες, όπου ξεκινήσανε στις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής και τελειώσανε την άλλη μέρα στις 10, για να υπάρξει συμφωνία πλέον για το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθούσε η Ελλάδα. Και αυτό είναι το οποίο στις 15 του μηνός, την επόμενη δηλαδή Παρασκευή, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και εκεί έληξε – μπορώ να πω με τις γνωστές ιστορίες που έληξε, που να είχαμε καιρό να σας πω – ιδίως, σε αυτή τη συζήτηση στη Βουλή που έγινε στις 15, για να εγκριθεί από τη Βουλή των Ελλήνων το πρόγραμμα αυτό. Γιατί έπρεπε να εγκριθεί αυτό που είχε συμφωνήσει ο κ. Τσίπρας στις Βρυξέλλες», πρόσθεσε.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος θυμήθηκε επίσης ότι «το βράδυ της συζήτησης στη Βουλή πήρα ένα τηλεφώνημα από την ΕΚΤ που συνεδρίαζαν οι τραπεζίτες γιατί την επόμενη ημέρα συνεδρίαζε το Eurogroup. Επειδή αυτοί παρακολουθούσαν τη φασαρία στη Βουλή ότι είχε σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η Πρόεδρος της Βουλής (σ.σ. Ζωή Κωνσταντοπούλου) είχε κατέβει από το βήμα, νόμιζαν ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ είπα στον Γιάννη Στουρνάρα "πες τους εγγυώμαι εγώ, εγώ θεωρώ ότι θα είναι πάνω από 210 οι θετικές ψήφοι". Με πήρε μετά από λίγο ξανά τηλέφωνο και μου είπε "να σας βάλω σε ανοιχτή ακρόαση να το πείτε στους τραπεζίτες"».

Εισβολή Λαφαζάνη

Ο Προκόπης Παυλόπουλος επιβεβαίωσε, επίσης, ότι περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έφτασε στην Προεδρία της Δημοκρατίας και ζήτησε να δει τον Αλέξη Τσίπρα. «Άνοιξε η πόρτα και μου είπαν ότι ήρθε ο Λαφαζάνη και θέλει να μιλήσει με τον Τσίπρα που μου είπε να διακόψουμε για να δούμε τι συμβαίνει. Είδα ότι η συνάντηση διαρκούσε. Όπως έμαθα ο Λαφαζάνης είπε στον Τσίπρα ότι με τη μεθόδευση αυτή το "όχι" θα γίνει "ναι" και αγνοούσε μια πρόταση που είχε γίνει από την πλευρά της Ρωσίας. Ότι ο Πούτιν ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα με χρήματα και αν χρειαζόταν να κοπεί νόμισμα για να φύγουμε από την Ευρωζώνη» περιέγραψε ο κ. Παυλόπουλος.



Τότε ο ίδιος, «είπα στον Τσίπρα ότι πρέπει να επικοινωνήσει. Ο Λαφαζάνης χειριζόταν πράγματα που αγνοούσα και δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Οι δύο τους πήγαν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας και επικοινώνησε ο Τσίπρας με τον Πούτιν που του δήλωσε πλήρη άγνοια. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος, όπως περιγράφει ο Ολάντ στο βιβλίο του, ότι μια-δύο ημέρες μετά από αυτά του είπε "επειδή ενδεχομένως έχεις ακούσει ότι μπλέκομαι στην Ελλάδα, δεν ξέρω ποιοι με μπλέκουν, εγώ τους έχω πει να παραμείνουν στην Ευρώπη».

Όταν ήμουν ΠτΔ δεν κοιμήθηκα ούτε ένα βράδυ ήρεμος

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε στιγμές από τη θητεία του στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αν με ρωτάτε, λοιπόν, ποια είναι η στιγμή εκείνη που αισθάνθηκα μια αγαλλίαση, να πω αυτή τη φράση, που ταιριάζει σε αυτή τη περίπτωση, ή μια ικανοποίηση, ή ένα “ουφ”, για να το πω έτσι, ήταν η στιγμή που έφευγα από την Προεδρία της Δημοκρατίας στις 13 Μαρτίου του 2020, όταν δηλαδή έφυγα από εκεί και έκανα μια αναδρομή πίσω. Και είπα και τώρα τελείωσαν όλα. Ξαναγύρνα στη δουλειά σου. Ξαναγύρνα στο πανεπιστήμιο», ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου σχετικά με τις στιγμές μεγάλης αγωνίας κατά την πενταετή θητεία του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος απάντησε: «Και το είχα νιώσει και μια άλλη φορά. Όταν έφευγα από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που ήταν ενιαίο με το Υπουργείο Εσωτερικών, την ημέρα που βγήκα από την πόρτα. Είχαμε χάσει τις εκλογές το 2009 και βγήκα από την πόρτα του Υπουργείου. Αλλά ήξερα ότι είχα κάνει το σωστό εκείνη την εποχή. Και όταν βγήκα από εκείνη την πόρτα περπατώντας για να χαιρετίσω τους ανθρώπους που ήταν στην πύλη της Κατεχάκη, τότε είπα μέσα μου “Είσαι τυχερός”. Δεν πίστευα, επειδή είχαμε χάσει τις εκλογές και εγώ ξαναγύριζα στη δουλειά μου, δεν πίστευα ότι θα μου ξανατύχει δεύτερη και σε μεγάλη κλίμακα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να ζήσω όλο αυτό».

«Τεράστια τιμή για μένα η Προεδρία της Δημοκρατίας. Όταν μπήκα όμως, δεν μπόρεσα ποτέ ένα βράδυ, κύριε Χατζηνικολάου, να κοιμηθώ ήρεμα. Να πω ότι ξέρεις, σήμερα ας κοιμηθώ. Πάντα ήταν η αγωνία του τι τέξεται η επιούσα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα», σημείωσε ο κ. Παυλόπουλος.

Παυλόπουλος για Μέρκελ: Αυτά που λέει τώρα είναι η μισή αλήθεια

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

«Και ευτυχώς που δεν έγινε τότε κανένα δημοψήφισμα, το οποίο θα τα πούμε και αυτό στην πορεία, η κυρία Μέρκελ το ήθελε πολύ. Του Γιώργου Παπανδρέου, μην ξεχνάμε, του είχε πει είναι απόλυτο δικαίωμά σου να πας να το κάνεις. Το ήθελε πολύ το δημοψήφισμα», είπε αρχικά.

Απαντώντας στην επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελλάδα η κα Μέρκελ έκανε δηλώσεις του τύπου ότι δεν μπορεί να φανταστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ελλάδα και ότι περίπου ήταν απέναντι στον Σόιμπλε όταν εκείνος έκανε τέτοιες προτάσεις, ο Προκόπης Παυλόπουλος ανέφερε: «Χαίρομαι που το λέει μετά από τόσα χρόνια η κυρία Μέρκελ, πράγμα το οποίο είπαμε το 2015 από κοινού δύο άνθρωποι, ο Ζαν Κλοντ Γιουνγκέρ και εγώ. Είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε τη δήλωση εκείνη την κρίσιμη περίοδο, όταν είχε έρθει ο Ζαν Κλοντ Γιουνγκέρ στην Αθήνα, μετά το δημοψήφισμα καιρό μετά, είχαμε πει ότι αυτό θα είναι το μότο που θα μείνει από τη συνάντηση: Ούτε η Ευρώπη μπορεί να έχει έξω την Ελλάδα γιατί δεν θα είναι ίδια, ούτε η Ελλάδα μπορεί να είναι έξω της Ευρώπης. Αλλά εδώ, ας αφήσουμε το δημοψήφισμα, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Γιατί άκουσα και εγώ τι είπε η κυρία Μέρκελ.

Θα θυμηθούμε το εξής, ότι πρέπει να αντιπαραβάλουμε αυτό που μας είπε, γιατί μας είπε, ότι ξέρετε εγώ έκανα τα πάντα για να μην αφήσω τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος ήθελε να βγάλει την Ελλάδα έξω και συγκινήθηκε μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνση. Χαίρομαι που το βλέπει έτσι, αλλά εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι, γιατί έχω διαβάσει και το βιβλίο της. Ο Σόιμπλε το έκανε τότε, μόνο που αυτό είναι μισή αλήθεια κύριε Χατζηνικολάου».

«Γιατί για να δούμε την πραγματικότητα, τη σφαιρική, όπως συνηθίζουμε να δούμε πραγματικότητα, πρέπει να γυρίσουμε να δούμε πώς μας επιβλήθηκε το μνημόνιο, το 2010. Και αυτά που θα σας πω τώρα, δεν τα λέω εγώ. Είναι συνέντευξη του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, Απρίλιο του 2023, στο συνάδελφό σας κύριο Αλέξη Παπαχελά, 8 μήνες πριν πεθάνει. Ξέρετε τι λέει ο κύριος Σόιμπλε; “Ναι βεβαίως” λέει, “εγώ είχα αυτή την αυστηρή θέση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε πώς επιβλήθηκε το μνημόνιο που διαμόρφωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ είχα πει στην κυρία Μέρκελ” – η συνέντευξη στη διάθεσή σας, μάλιστα είναι στο ένθετο της Καθημερινής την περασμένη Κυριακή – εκεί λοιπόν λέει ο Σόιμπλε: “Εγώ της έλεγα ότι πρέπει να είναι ευρωπαϊκή λύση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε χώρα του ευρώ και να μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι για τριτοκοσμικά κράτη και το οποίο δεν γνωρίζει από τα θέματα αυτά”.

Ξέρετε τι είπε τότε η απάντηση της κυρίας Μέρκελ; Όταν ο Σόιμπλε τότε έλεγε θέλω ευρωπαϊκή λύση. Το είπε και το λέει ο κύριος Σόιμπλε στη συνέντευξή του: “Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί αν ακολουθήσουμε ευρωπαϊκό μηχανισμό, αν σχηματίσουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό” – που έπρεπε να φτιαχτεί εκείνη την ώρα – και ήταν εύκολο να φτιαχτεί, η αλήθεια είναι – τότε λέει “οι Ευρωπαίοι στους θεσμούς είναι επιεικείς απέναντι στους εταίρους. Άρα πρέπει να μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να είναι αυστηρό στη μεταρρύθμιση”. Αυτό είναι έργο της κας Μέρκελ. Αλλά αυτός που έφτιαξε αυτό το μνημόνιο, που λέγεται κύριος Τόμσεν, που δεν είχαν ιδέα. Ένα μνημόνιο, το οποίο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λάθος. Γι’ αυτό, θα μου πεις, Παυλόπουλε τα λες αυτά τώρα; Όχι. Πόσες φορές κύριε Χατζηνικολάου, μιλώντας με την Μέρκελ, μιλώντας με τον Στάινμαϊερ, με τόσους άλλους, κατέληγαν: “εμείς θα είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας τις μνημονιακές, αν και η Ελλάδα επωμίστηκε βάρη, τα οποία δεν της ανήκαν, από λάθη άλλων. Αυτό, όποιος γκουγκλάρει – όπως λένε οι νέοι σήμερα – θα δει τις δηλώσεις μου. Αυτό υπονοούσα: το μνημόνιο από κορφής μέχρι ονύχων, λάθος. Από μια τεχνική που δεν την γνώριζε καν κανείς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ευρώ, που δεν καταλάβαιναν τι γίνεται. Αυτή η γραμμή είναι εκείνη η οποία μας επιβλήθηκε από την κυρία Μέρκελ, ένα είδος Προκρούστειας κλίνης, στην οποία ξαπλώθηκε η ελληνική οικονομία», πρόθεσε.

Στη συνέχεια, ο Προκόπης Παυλόπουλος επισήμανε: «Και από εκεί και πέρα ο κύριος Σόιμπλε, προτεστάντης, τον ξέρω από τον καιρό που ήμαστε Υπουργοί Εσωτερικών – πέντε χρόνια ζήσαμε μαζί ως Υπουργοί Εσωτερικών στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ο κύριος Σόιμπλε είχε ένα χαρακτηριστικό: είναι προτεστάντης. Όταν λάβει μια αποστολή θα την εκτελέσει μέχρι το τέλος. Τον έβαλε η κυρία Μέρκελ Υπουργό Οικονομικών, από εκεί και πέρα έπρεπε να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Pacta sunt servanda, όπως μου έλεγε κάθε φορά που συναντιόμασταν. Από εκεί και πέρα, δεν τον κατηγορεί η κυρία Μέρκελ, γιατί εκτέλεσε αυτά που εκείνη τον είχε βάλει να κάνει».

Εθνικά θέματα

Αναφορά έκανε ο Προκόπης Παυλόπουλος και στα εθνικά θέματα. Αρχικά είπε: « Χρόνια, από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, κύριε Χατζηνικολάου, είχα μάθει, ειδικά απέναντι στην Τουρκία, να μην ξεχνάω – ως πολίτης στην αρχή, μετά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας – να μην ξεχνάω ένα βασικό πράγμα: Ποιες είναι οι πραγματικές της βλέψεις. Η Τουρκία έχει μια μακροχρόνια πολιτική. Δεν είναι βραχυχρόνια. Και ούτε εξαρτάται από τον Ερντογάν ή τον Κάθε Ερντογάν. Η Τουρκία, λοιπόν, έχει τρεις στόχους, σχεδόν αμέσως μετά τη συνθήκη της Λωζάννης. Ή για να μην είμαι τόσο πολύ πίσω, να πω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κι αν δεν το έχουμε υπόψη ποιοι είναι αυτοί οι τρεις στόχοι, θα κάνουμε λάθος. Στόχος πρώτος: Να ελέγξει όλη την Κύπρο. Ακόμα και τώρα που λέει – που δεν θα το δεχτούμε φυσικά ποτέ τη διχοτομήση και λοιπά – ο στόχος της είναι ένας. Να ελέγξει την Κύπρο στο σύνολό της. Να την “καταπιεί”. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον: Διχοτόμηση του Αιγαίου με την έννοια της συγκυριαρχίας κατά μήκος του 25ου Μεσημβρινού. Και τρίτον: Αυτονόμηση της Θράκης. Αυτονόμηση της Θράκης, με την έννοια ότι θέλει να δημιουργήσει τουρκική μειονότητα, που είναι αδιανόητη για τις συνθήκες της Λωζάννης -λέει το ακριβώς αντίθετο – για να πει μια μέρα, μα εδώ έχουμε Τούρκους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πλειοψηφία.

Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι αδιανόητο να μην έχουμε υπόψη αυτά τα τρία και να τα βλέπουμε αυτά τα τρία. Όταν μας προσεγγίζει η Τουρκία λοιπόν, λέμε κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Και το οποίο το εφάρμοσα στη ζωή μου ιδίως όσο ήμουν Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Ερντογάν: συζήτηση, μάλιστα. Αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα. Δεν είναι ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Είναι λάθος αυτή η τακτική. Διεκδικούμε όλα εκείνα που μας παραχωρεί το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Αλλά δεν εννοούμε να κάνουμε πίσω ούτε γραμμή».

«Όταν ο Ερντογάν αρχίζει, ξέρετε γιατί αυτό είναι το τουρκικό παζάρι, το γνωρίζετε. Αρχίζει να πετύχουμε κάτι από εδώ, να πετύχουμε κάτι από εκεί, όπως αυτά που είχε πετύχει είτε με τη διακήρυξη της Μαδρίτης στο ΝΑΤΟ, είτε με τη διακήρυξη στο Συμβούλιο του Ελσίνκι. Και καταλαβαίνετε τι έγινε μέχρι να μπορέσουμε να αποφύγουμε τότε όλες αυτές τις λάθος εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν και τις εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε αυτό να είμαστε ανυποχώρητοι. Και θυμίζω ότι αυτό δεν το λέω θεωρητικά», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για το ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, για να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματά της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Προκόπης Παυλόπουλος εξήγησε: «Το βήμα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υποχωρούμε σε αυτά, δηλαδή ό,τι και να λέει η Τουρκία. Ακόμα και αν απειλεί με casus belli ή με οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα είναι λεονταρισμοί. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα. Το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων, κύριε Χατζηνικολάου, όποιον και να ρωτήσετε, γιατί διετέλεσα αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, έστω και τυπικά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και ξέρω. Το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων και σε επίπεδο φρονήματος και σε επίπεδο μέσων που έχουμε σήμερα, είναι τέτοιο που δεν τολμάει καμία Τουρκία να μας θίξει έστω και κατά κεραία ένα νησάκι ή μια βραχονησίδα. Δεν πάει να το κάνει. Αυτά να τελειώνουμε λοιπόν με αυτές τις φοβίες που μπορεί να υπάρχουν. Ξέρει ο Ερντογάν τι τον περιμένει. Δεύτερον, πέραν του ότι πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι, πρέπει να ξέρουμε πώς αυτό το πράγμα το κάνουμε.

Για το ΝΑΤΟ μην περιμένετε πολλά πράγματα. Την ξέρετε την τακτική του ΝΑΤΟ. Αφήστε τα καλύτερα, πώς συμπεριφέρεται απέναντι στην Τουρκία. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει υποχρέωση να μας στηρίξει σε όλα αυτά τα εθνικά θέματα. Για να φέρω ένα παράδειγμα: Είναι δυνατόν στα θέματα της υφαλοκρηπίδας και στα θέματα της ΑΟΖ να μην μας συμπαρίσταται η Ευρώπη; Μα αυτή είναι η υφαλοκρηπίδα και είναι και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κοιτάξτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Άρα λοιπόν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση – και να την έχουμε πάντοτε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημείο μαζί – όπως έγινε με το τουρκολυβικό μνημόνιο όταν ήμουν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνεννόηση τον κύριο Δένδια την εποχή εκείνη. Μην ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12 Δεκεμβρίου του 2019 είπε αμέσως μετά από εισήγηση στην Ελλάδα, ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο και δεν παράγει όνομα αποτέλεσμα. Πράγμα που επανέλαβε και πολλοί προσφάτως. Τώρα που είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: Θα αφήσουμε ποτέ την Ευρώπη απέξω από αυτό; Και όχι, μας κάνει και καμιά χάρη. Είναι υποχρεωμένη με βάση την αρχή της αλληλεγγύης, κύριε Χατζηνικολάου, η Ευρώπη, είναι υποχρεωμένη να μας στηρίξει αυτά».

«Άρα λοιπόν ανυποχώρητοι απέναντι στην Τουρκία. Στην Ευρώπη πάντοτε το θέτουμε το ζήτημα. Αν χρειαστεί και μέσα στην Ευρώπη να κάνουμε τη δουλειά μας με βέτο σε αποφάσεις της, όταν εκείνη δεν παίρνει τις κυρώσεις που έπρεπε να πάρει απέναντι στην Τουρκία, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο.

Έχουμε μια Τουρκία η οποία κατέχει το 1/3 κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διστάζει η Ευρώπη να της επιβάλλει κυρώσεις. Και συζητάει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη κ. Χατζηνικολάου ακόμα και το θέμα της έστω και έμμεσης συμμετοχής της Τουρκίας – που δεν είναι έμμεση είναι άμεση – της συμμετοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα», σημείωσε στη συνέχεια ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Καταλήγοντας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Αυτά είναι αδιανόητα. Φανταστείτε, ένα κράτος που λέγεται Τουρκία, η οποία εν τω μεταξύ κατέχει το 1/3 της Κύπρου, θέλει να την “καταπιεί” ολόκληρη όπως σας είπα προηγουμένως και κουβεντιάζουμε επειδή τάχατες, ας το πω έτσι, αγόρασε μια εταιρεία Ιταλική, η Τουρκία, η οποία κάνει drones και επειδή με τον τρόπο αυτό μπορεί να μπει από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Δηλαδή, να βάλουμε την Τουρκία – τι ντροπή για την Ευρώπη – στην άμυνά της. Δηλαδή στην ουσία τον κορμό της υπόστασής της να εξαρτάται από τη συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό είναι κατάπτωση της Ευρώπης και το βέτο πρέπει να είναι δεδομένο. Και ας αφήσουν αυτά που λένε ότι είναι θέματα εμπορικά, δεν είναι θέματα αμυντικά. Είναι κατεξοχήν αμυντικά και θέλουν ομοφωνία. Δεν υπάρχει θέμα πλειοψηφίας στα θέματα αυτά κύριε Χατζηνικολάου. Το λέω με την ιδιότητα του καθηγητή και το λέω ευθαρσώς και δεν θα κάνω πίσω να το λέω αυτό πράγμα».