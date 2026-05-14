O Σι... έδειξε στον Τραμπ την «παγίδα του Θουκυδίδη»
11:13 - 14 Μάι 2026

Η μεγάλη πρόκληση για ΗΠΑ και Κίνα είναι να αποφύγουν την «Παγίδα του Θουκυδίδη» είπε ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινμπίνγκ, στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Πεκίνο.

Η φράση αυτή αποτελεί αναφορά στον ιστορικό Θουκυδίδη, ο οποίος είχε περιγράψει πώς η άνοδος της Αθήνας προκάλεσε φόβο στη Σπάρτη, γεγονός που, όπως υποστήριξε, κατέστησε τον μεταξύ τους πόλεμο αναπόφευκτο.

Tο 2015, ο καθηγητής του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον επινόησε τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και έναν εδραιωμένο ηγεμόνα του οποίου η κυριαρχία απειλείται.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Άλισον, η δυναμική αυτή οδηγεί σχεδόν πάντα σε πολεμική σύγκρουση.

Σε... ελεύθερη μετάφραση, λοιπόν, ο Σι είπε στον Τραμπ πως αν τον φοβίζει η άνοδος της Κίνας, τότε η κατάληξη δεν θα είναι ευχάριστη για κανέναν.

