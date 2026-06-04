Η συνταγή της Eurelectric για τη βιομηχανία: Δίκτυα, PPAs και κοινές επενδύσεις

Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ βιομηχανικών καταναλωτών, παρόχων ενέργειας, επενδυτών και διαχειριστών δικτύων, τις οποίες η Eurelectric αποκαλεί «Power Couples», προτείνει η ένωση των ευρωπαϊκών εταιρειών ηλεκτρισμού ως καταλύτη για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τη νέα της έκθεση, η ευρύτερη αξιοποίηση των διμερών συμβολαίων αγοράς ενέργειας (PPAs), η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και η ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, να περιορίσουν το επενδυτικό ρίσκο και να επιταχύνουν την υλοποίηση νέων έργων.

Παρότι οι τεχνολογίες ηλεκτροποίησης έχουν πλέον ωριμάσει, η διείσδυσή τους στη βιομηχανία παραμένει περιορισμένη. Η έκθεση της Eurelectric, η οποία βασίζεται στην ανάλυση περισσότερων από 3.500 σημείων δεδομένων της αγοράς, 61 επιχειρήσεων και 30 έργων εξηλεκτρισμού, διαπιστώνει ότι η πρόοδος καταγράφεται με ρυθμούς χαμηλότερους από αυτούς που απαιτούν τόσο οι στόχοι της ενεργειακής μετάβασης όσο και οι ανάγκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην έλλειψη διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων, αλλά στα εμπόδια που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, όπως το υψηλό αρχικό κόστος, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, οι χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες και οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και σύνδεση νέων υποδομών στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Τα «Power Couples»

Κεντρική θέση στην έκθεση κατέχει η έννοια των «Power Couples», δηλαδή συνεργατικών σχημάτων στα οποία βιομηχανικοί καταναλωτές, εταιρείες ηλεκτρισμού, επενδυτές και διαχειριστές υποδομών μοιράζονται το κόστος, τους κινδύνους και τα οφέλη των επενδύσεων. Η Eurelectric περιγράφει πέντε διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας, τα οποία αξιοποιούν εργαλεία όπως τα PPAs, τα σχήματα Energy as a Service και Heat as a Service, την ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, τις υπηρεσίες ευελιξίας και τη μικτή δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την Eurelectric, η καλύτερη ευθυγράμμιση των σημάτων της αγοράς, των δικτύων, της χρηματοδότησης και των πολιτικών στήριξης μπορεί να μετατρέψει τον εξηλεκτρισμό από μεμονωμένες επενδύσεις σε μια κλιμακούμενη στρατηγική ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο των «Power Couples», διαφορετικοί συμμετέχοντες αναλαμβάνουν συμπληρωματικούς ρόλους: ορισμένοι στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθαρής ηλεκτροπαραγωγής, άλλοι προσαρμόζουν τη ζήτησή τους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ άλλοι παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και ευελιξίας. Μέσω κοινών υποδομών και κατάλληλων εμπορικών σχημάτων, τα μέρη μοιράζονται το επενδυτικό ρίσκο και δημιουργούν πρόσθετη αξία για το ενεργειακό σύστημα.