ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η συνταγή της Eurelectric για τη βιομηχανία: Δίκτυα, PPAs και κοινές επενδύσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:37 - 04 Ιουν 2026

Η συνταγή της Eurelectric για τη βιομηχανία: Δίκτυα, PPAs και κοινές επενδύσεις

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ βιομηχανικών καταναλωτών, παρόχων ενέργειας, επενδυτών και διαχειριστών δικτύων, τις οποίες η Eurelectric αποκαλεί «Power Couples», προτείνει η ένωση των ευρωπαϊκών εταιρειών ηλεκτρισμού ως καταλύτη για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τη νέα της έκθεση, η ευρύτερη αξιοποίηση των διμερών συμβολαίων αγοράς ενέργειας (PPAs), η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και η ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, να περιορίσουν το επενδυτικό ρίσκο και να επιταχύνουν την υλοποίηση νέων έργων.

Παρότι οι τεχνολογίες ηλεκτροποίησης έχουν πλέον ωριμάσει, η διείσδυσή τους στη βιομηχανία παραμένει περιορισμένη. Η έκθεση της Eurelectric, η οποία βασίζεται στην ανάλυση περισσότερων από 3.500 σημείων δεδομένων της αγοράς, 61 επιχειρήσεων και 30 έργων εξηλεκτρισμού, διαπιστώνει ότι η πρόοδος καταγράφεται με ρυθμούς χαμηλότερους από αυτούς που απαιτούν τόσο οι στόχοι της ενεργειακής μετάβασης όσο και οι ανάγκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην έλλειψη διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων, αλλά στα εμπόδια που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, όπως το υψηλό αρχικό κόστος, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, οι χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες και οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και σύνδεση νέων υποδομών στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Τα «Power Couples»

Κεντρική θέση στην έκθεση κατέχει η έννοια των «Power Couples», δηλαδή συνεργατικών σχημάτων στα οποία βιομηχανικοί καταναλωτές, εταιρείες ηλεκτρισμού, επενδυτές και διαχειριστές υποδομών μοιράζονται το κόστος, τους κινδύνους και τα οφέλη των επενδύσεων. Η Eurelectric περιγράφει πέντε διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας, τα οποία αξιοποιούν εργαλεία όπως τα PPAs, τα σχήματα Energy as a Service και Heat as a Service, την ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, τις υπηρεσίες ευελιξίας και τη μικτή δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την Eurelectric, η καλύτερη ευθυγράμμιση των σημάτων της αγοράς, των δικτύων, της χρηματοδότησης και των πολιτικών στήριξης μπορεί να μετατρέψει τον εξηλεκτρισμό από μεμονωμένες επενδύσεις σε μια κλιμακούμενη στρατηγική ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο των «Power Couples», διαφορετικοί συμμετέχοντες αναλαμβάνουν συμπληρωματικούς ρόλους: ορισμένοι στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθαρής ηλεκτροπαραγωγής, άλλοι προσαρμόζουν τη ζήτησή τους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ άλλοι παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και ευελιξίας. Μέσω κοινών υποδομών και κατάλληλων εμπορικών σχημάτων, τα μέρη μοιράζονται το επενδυτικό ρίσκο και δημιουργούν πρόσθετη αξία για το ενεργειακό σύστημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης
Οικονομία

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

Χρηματιστήριο: Σε απόσταση αναπνοής από υψηλά 17 ετών - Ο κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες συνεδριάσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σε απόσταση αναπνοής από υψηλά 17 ετών - Ο κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες συνεδριάσεις

ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία
Επιχειρήσεις

ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/06/2026 - 07:02

Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA ξεκινάει την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/06/2026 - 06:57

Ποσο κοστίζει στην Ελλάδα το νέο Peugeot 408

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 23:35

Wall Street: Ο Dow Jones σε νέα υψηλά παρά τους «κραδασμούς»

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 22:59

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή

Πολιτική
04/06/2026 - 22:45

Ανδρουλάκης: Αρκετά τα δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος – Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:30

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:16

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι

Οικονομία
04/06/2026 - 22:06

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Υγεία
04/06/2026 - 22:00

Παιδικό Τραύμα: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 21:44

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 21:25

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Πολιτική
04/06/2026 - 21:01

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας

Υγεία
04/06/2026 - 21:00

Όταν ο φόβος της απόρριψης σε κάνει να μη ζητάς αυτό που θέλεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:36

Πούτιν: Με αμοιβαίους συμβιβασμούς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:10

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:55

Ορμούζ: Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου «έσπασαν» τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:49

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ