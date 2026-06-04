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Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής
Επιχειρήσεις
11:26 - 04 Ιουν 2026

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής

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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργάνωσαν εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης με θέμα «Επιχειρηματική Δικτύωση & Ευκαιρίες Στρατηγικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Eastern Cape της Νότιας Αφρικής», την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Π. στον Πειραιά.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει η Περιφέρεια Eastern Cape της Νοτίου Αφρικής, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και νοτιοαφρικανικών επιχειρήσεων στους τομείς της ναυτιλίας, της γαλάζιας οικονομίας, των υποδομών, του εμπορίου και των επενδύσεων.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, παρουσίασε τον ρόλο του Επιμελητηρίου στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, καθώς και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, Dr Βασίλης Τακάς, με εισαγωγική ομιλία για τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νοτίου Αφρικής.

Χαιρετισμό απεύθυνε η Α.Ε. Dr Lindiwe Gail Msengana-Ndlela, Πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη διπλωματική διάσταση των ελληνο-νοτιοαφρικανικών σχέσεων και τις στρατηγικές προτεραιότητες των δύο χωρών.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Εντιμότατος κ. Lubabalo Oscar Mabuyane, Premier της Περιφέρειας Eastern Cape, ο οποίος παρουσίασε την αναπτυξιακή ατζέντα της περιφέρειας και τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, που προσφέρονται σε διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. σημείωσε, μεταξύ άλλων ότι, η Ελλάδα και η Νότια Αφρική διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να οικοδομήσουν μια σύγχρονη στρατηγική οικονομική σχέση με μακροπρόθεσμη προοπτική, δεδομένου συνδέονται με δεσμούς φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, γεγονός που συνηγορεί σήμερα να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτούς τους δεσμούς, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι οικονομίες τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπάρχουν ευκαιρίες για ουσιαστική συνεργασία σε τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πράσινη μετάβαση, οι υποδομές, η ναυτιλία και τα λιμάνια, οι μεταφορές και τα logistics, η αγροδιατροφή, η φαρμακοβιομηχανία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η καινοτομία, ο τουρισμός και η εκπαίδευση. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η προώθηση κοινών επενδυτικών σχεδίων και η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική προστιθέμενη αξία και για τις δύο πλευρές. Επεσήμανε δε, ότι ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, αρωγός του οποίου είναι τα Επιμελητήρια στην προσπάθεια ενδυνάμωσης των οικονομικών σχέσεων. Μάλιστα σημείωσε ότι, οι επιχειρήσεις δεν αποτελούν απλώς φορείς οικονομικής δραστηριότητας, αλλά αποτελούν γέφυρες συνεργασίας μεταξύ λαών και κοινωνιών. Μέσα από τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών, κατέληξε ο κ. Κορκίδης.

Στο πλαίσιο των θεματικών παρουσιάσεων:

  • Ο κ. Themba Koza, Διευθύνων Σύμβουλος της Coega Development Corporation, αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που αναπτύσσονται μέσω της γαλάζιας οικονομίας και της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Coega.
  • Ο κ. Unathi Sonti, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Εμπορικού Επιμελητηρίου του Eastern Cape, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του ναυτιλιακού τομέα της περιοχής, τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας.
  • Ο κ. Σταύρος Λάλιζας, CEO της Lalizas Hellas, μοιράστηκε την εμπειρία του από τη δραστηριοποίηση στη Νότια Αφρική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τοπικής παρουσίας, των ανθρώπινων σχέσεων και της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο κ. Αντώνης Μαυρίδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πλατφόρμα διαλόγου και δικτύωσης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Νοτίου Αφρικής.

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