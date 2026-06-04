ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
Οικονομία
10:00 - 04 Ιουν 2026

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το έργο με τίτλ «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας – Φάση 2», συνολικού προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ.

Σε αυτό περιλαμβάνονται 18 επιμέρους έργα (δημόσιες υποδομές) σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική μέριμνα, οι μεταφορές, η εξοικονόμηση ενέργειας, με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το σύνολο της Περιφέρειας.

Με την απόφαση ενεργοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων που εγκρίθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με επιχορηγήσεις (grants) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εθνικούς πόρους.

Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής και αποτελεί άλλο ένα έμπρακτο παράδειγμα στήριξης της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο και πιο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Τα 18 έργα που περιλαμβάνονται είναι:

1. Οδική σύνδεση ΖΕΠ - Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με Ισόπεδο Κόμβο στην Ε.Ο. Κοζάνης - Ιωαννίνων

2. Βελτίωση του οδικού τμήματος "Κοζάνη - Αεροδρόμιο" της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας (ΕΟ3)

3. Βελτίωση επαρχιακού οδικού άξονα Διασταύρωση Τοιχιού-Χιονοδρομικό Βιτσίου- όρια Ν. Φλώρινας

4. Βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο ως τη μονή Αγ. Αναργύρων Μελισσότοπου

5. Αναβάθμιση Φωτισμού υφιστάμενων κόμβων ΠΕ Καστοριάς

6. Βελτίωση οδικού Τμήματος Καισαρειά - Αιανή με κατασκευή Γέφυρας στη θέση "Χάντακας"

7. Ανάπλαση οδού προς εργατικές κατοικίες (οικισμός Καρδιάς)

8. Ανάπλαση κοινόχρηστων χωρών κεντρικού άξονα Περδίκα

9. Βελτίωση οδού Πτολεμαΐδας - Ασβεστόπετρας

10. Οδοφωτισμός Δημοτικού οδικού δικτύου Δ. Νεστορίου προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας

11. Κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής-Κοζάνης, μήκους 10,6 km, στην περιοχή του ορυχείου Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής

12. Βελτίωση οδού Νησί - Καρπερό (Βέντζια - Χάσια)

13. Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστυφυλάκων

14. Ύδρευση - Αποχέτευση και Όμβρια δήμου Βελβεντού

15. Βελτίωση Τμήματος Επαρχιακής οδού Κοζάνης - Αιανής (Τμήμα Κοζάνη - Λευκόβρυση)

16. Στατική Ενίσχυση Κτιρίων Παλαιάς Πτέρυγας και Εξωτερικών Ιατρείων και Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης

17. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

18. Ψηφιακή πύλη για την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Σε απόσταση αναπνοής από υψηλά 17 ετών - Ο κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες συνεδριάσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σε απόσταση αναπνοής από υψηλά 17 ετών - Ο κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες συνεδριάσεις

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης
Οικονομία

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Παπαθανάσης: Οι δανειακοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται στο 100% – Εκτός πραγματικότητας το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Παπαθανάσης: Οι δανειακοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται στο 100% – Εκτός πραγματικότητας το ΠΑΣΟΚ

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο
Οικονομία

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα
Πολιτική

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 11:35

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:26

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 11:16

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:13

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

Περιβάλλον
04/06/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ «50 Cities at 50°C» για την κλιματική θωράκιση

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 10:58

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α' τρίμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 10:57

Eurobank και ΟΠΑ δημιουργούν γέφυρα μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας μέσω επαγγελματικού μεταπτυχιακού στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
04/06/2026 - 10:46

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας - Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
04/06/2026 - 10:42

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 10:37

Η συνταγή της Eurelectric για τη βιομηχανία: Δίκτυα, PPAs και κοινές επενδύσεις

Αναλύσεις
04/06/2026 - 10:29

ΟΤΕ: Τι οδήγησε στην αναβάθμιση από την S&P Global Ratings - Οι πυλώνες ανάπτυξης και οι προπτικές της αγοράς

Ειδήσεις
04/06/2026 - 10:11

Ισραήλ-Λίβανος: Συμφωνία για παράταση εκεχειρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας

Αναλύσεις
04/06/2026 - 10:04

Χρηματιστήριο: Στις 2.320 μονάδες η ισχυρότερη στήριξη

Οικονομία
04/06/2026 - 10:00

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Οικονομία
04/06/2026 - 09:50

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 09:27

Χρηματιστήριο: Σε απόσταση αναπνοής από υψηλά 17 ετών - Ο κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες συνεδριάσεις

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 09:25

ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 09:12

AVAX: Εκτόξευση τζίρου κατά 17% στο πρώτο τρίμηνο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 09:04

Mondelez: Οι προκλήσεις στην αγορά σοκολάτας και οι κινήσεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 08:50

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για νέες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας εν μέσω μεταβαλλόμενων ισορροπιών

Οικονομία
04/06/2026 - 08:24

Κομισιόν: Στο στόχαστρο φοροαπαλλαγές και «κενό» ΦΠΑ – Στο «μάτι» οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 08:07

Με αποτίμηση $1,77 τρισ. η SpaceX βάζει πλώρη για το Nasdaq

Πολιτική
04/06/2026 - 08:00

Το «νεκροταφείο κομμάτων» και ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ

Εργασιακά
04/06/2026 - 07:53

Το 13,3% των νέων μας ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν - Τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 23:31

Ιράν και πετρέλαιο «στοιχειώνουν» τη Wall Street – Τίτλοι τέλους στο ράλι

Ειδήσεις
03/06/2026 - 23:19

Αραγτσί: Μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 23:05

Κούβα: Αναστέλλονται οι πληρωμές με Visa και Mastercard λόγω αμερικανικών κυρώσεων

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:53

Ιράν: Επίθεση σε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν

Πολιτική
03/06/2026 - 22:44

Υπ. Εργασίας: 12 ερωταπαντήσεις για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβής

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:35

ΗΠΑ: Τα ενεργειακά εμπόδια «φρενάρουν» την ανάπτυξη των data centers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ