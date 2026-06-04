ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία

Πολλαπλά μηνύματα για τη σημασία της βιομηχανίας και του μεταλλευτικού κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και τη γεωπολιτική σταθερότητα έστειλαν οι ομιλητές κατά το ανοικτό μέρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, που έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6)

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΜΕ, Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη και συνολικά η Δύση αναγνωρίζουν πλέον τη στρατηγική σημασία των ορυκτών πρώτων υλών, οι οποίες έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια, την ευημερία και την πρόοδο των κοινωνιών.

Όπως σημείωσε, το πρώτο εξάμηνο του 2026 και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή υποχρεώνουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να επανεξετάσουν πολλές από τις μέχρι σήμερα βεβαιότητές τους. Η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και οι νέες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, την ανάγκη διασφάλισης στοιχειώδους αυτάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες.

Ο κ. Γιαζιτζόγλου τόνισε ότι η ανάδειξη των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών σε κεντρικό θέμα της δημόσιας συζήτησης αποτελεί δικαίωση για τον κλάδο, ο οποίος επί δεκαετίες παρέμενε στο περιθώριο. Ωστόσο, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που δεν έχουν επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του μεταλλευτικού τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η πορεία του κλάδου

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, σημείωσε ότι η παραγωγή λιγνίτη συνεχίζει να υποχωρεί ως αποτέλεσμα των επιλογών της ενεργειακής μετάβασης, ενώ η υπόθεση της ΛΑΡΚΟ παραμένει ανοιχτή παρά τις πρόσφατες προσπάθειες για την αξιοποίηση της εταιρείας. Αντίθετα, ο τομέας των δομικών υλικών ωφελείται από την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, τα βιομηχανικά ορυκτά διατηρούν τη θετική τους πορεία και ο μεταλλευτικός κλάδος εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές.

Εμβληματικές επενδύσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές προχωρά προς την ολοκλήρωσή της, ενώ η METLEN προωθεί την παραγωγή γαλλίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έως το τέλος του 2026 η Ελλάδα αναμένεται να παράγει δύο ακόμη κρίσιμες πρώτες ύλες, τον χαλκό και το γάλλιο, ενισχύοντας ουσιαστικά τη συμβολή της χώρας στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες.

Ο πρόεδρος του ΣΜΕ στάθηκε επίσης στο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η εξόρυξη στην Ευρώπη πραγματοποιείται με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες και σύγχρονες τεχνολογίες. Όπως ανέφερε, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ωστόσο η παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την επιλογή με το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος σε σύγκριση με την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες.

Τσάφος: Τεράστιες οι προοπτικές του κλάδου

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, επανέλαβε τη βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μεταλλευτικής και εξορυκτικής βιομηχανίας μέσω της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου και της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης.

Ο κ. Τσάφος επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, ενώ υπογράμμισε τη σημασία πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το γάλλιο και την αξιοποίηση μεταλλουργικών καταλοίπων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε απαραίτητη την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του μεταλλευτικού κώδικα, σημειώνοντας ότι ο ΣΜΕ αποτελεί βασικό συνομιλητή της Πολιτείας στη διαδικασία αυτή.

Θεοδωρόπουλος: Η Ευρώπη πληρώνει το κόστος λανθασμένων επιλογών

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις αναφορές του προέδρου του ΣΜΕ κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο υψηλό ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Όπως ανέφερε, το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη παραμένει τρεις έως έξι φορές υψηλότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι η Ευρώπη βασίστηκε επί χρόνια στην αντίληψη ότι μπορούσε να μετατραπεί σε οικονομία υπηρεσιών, εισάγοντας τα προϊόντα που χρειαζόταν από τρίτες χώρες. Η ενεργειακή κρίση και οι πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράξεις, ωστόσο, κατέδειξαν τα όρια αυτής της στρατηγικής.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παραγωγική της βάση, να επιταχύνει τις επενδύσεις και να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη σε ζητήματα ενεργειακής πολιτικής.

Χωροταξικό και αδειοδοτήσεις στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις εκκρεμότητες που αφορούν το χωροταξικό πλαίσιο και τις αδειοδοτικές διαδικασίες.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πολυετής συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία, τις εξορύξεις και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα προκύψει ένα λειτουργικό και ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, στελέχη του κλάδου επανέφεραν το ζήτημα της μεγάλης διάρκειας των αδειοδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι η έγκριση ενός έργου μπορεί να απαιτήσει από τρία έως και εννέα χρόνια. Ο Site Manager της Ελληνικός Χρυσός, Λευτέρης Καζατσανίδης, σημείωσε ότι σε χώρες όπως η Φινλανδία αντίστοιχες διαδικασίες ολοκληρώνονται μέσα σε ένα έως δύο έτη, χάρη στην πλήρη ψηφιοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν περιλαμβάνονται η πλήρης εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, η θέσπιση σαφών και δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων, η ταυτόχρονη έκδοση γνωμοδοτήσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και η δημιουργία ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ορυκτές πρώτες ύλες.

Πάντως, κοινός τόπος ήταν στη Γενική Συνέλευση ν ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο και να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών.Ωστόσο, η θετική έκβαση αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει σταθερό θεσμικό πλαίσιο, ταχύτερες αδειοδοτήσεις, κοινωνική αποδοχή και ένα σαφές εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου.