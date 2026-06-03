Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τι είπε για Νετανιάχου, Χαμενεΐ

Στις εξελισσόμενες συνομιλίες με το Ιράν αναφέρθηκε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα σχολίασε και τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν θα χαρακτήριζε τον εαυτό του θυμωμένο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σημειώνοντας ωστόσο πως «ήταν κάπως ενοχλημένος» από τη συνεχή ένταση και τις συγκρούσεις του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν θα έλεγα ότι είμαι θυμωμένος, αλλά ενοχλήθηκα από το γεγονός ότι συνέχιζε διαρκώς να συγκρούεται με τον Λίβανο».

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Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει στην απόκτηση πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας ότι στις διαπραγματεύσεις εμπλέκεται ενεργά και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ (όπως αναφέρθηκε στις δηλώσεις), ο οποίος φέρεται να δίνει την έγκρισή του στις συνομιλίες.

Πρόσθεσε επίσης ότι εκτιμά πως «κάποια στιγμή θα υπάρξει συνάντηση» με τον Ιρανό ηγέτη, στο πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας.

Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν όταν ολοκληρωθούν οι συγκρούσεις με το Ιράν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κατάσταση στο Ιράν εξελίσσεται ταχέως και εξέφρασε την άποψη ότι η πορεία των εξελίξεων θα είναι θετική στο άμεσο μέλλον, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων.