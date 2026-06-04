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Συνεργασία EY Ελλάδος και ΠΜΣ στη «Διοίκηση Έργων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επιχειρήσεις
12:13 - 04 Ιουν 2026

Συνεργασία EY Ελλάδος και ΠΜΣ στη «Διοίκηση Έργων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η EY Ελλάδος και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Έργων» (Project Management) που προσφέρεται από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η συμφωνία ενισχύει τη σταθερή συνεργασία της EY με το Πανεπιστήμιο και επενδύει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Σε ένα περιβάλλον συνεχών εξελίξεων, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καλούνται να υλοποιήσουν σύνθετες πρωτοβουλίες μετασχηματισμού, επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην αποδοτικότητα, τις νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να πετύχουν, έχουν ανάγκη από επαγγελματίες που μπορούν να σχεδιάζουν, να συντονίζουν και να παραδίδουν έργα με μετρήσιμο αντίκτυπο, τόσο για τους οργανισμούς, όσο και για τα ενδιαφερόμενά τους μέρη.

Στόχος της συνεργασίας ανάμεσα στην EY Ελλάδος και το εξειδικευμένο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι να στηρίξει τους νέους επιστήμονες και τους επαγγελματίες του Project Management, προσφέροντας γνωστικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύνθετα έργα και προγράμματα.

Μεταξύ άλλων, οι δύο οργανισμοί δεσμεύονται να συνεργαστούν για:

  • Υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για τους κλάδους στους οποίους εξειδικεύεται το ΠΜΣ, προς όφελος της ανάπτυξης ευκαιριών εργασιακής απασχόλησης στην αγορά.
  • Ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας για την ενίσχυση των ικανοτήτων και γνώσεων νέων επιστημόνων.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του ΠΜΣ στην EY Ελλάδος και συμμετοχής τους σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας.
  • Παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες και φοιτητές ή μέλη του ΠΜΣ για την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών, μεταδιδακτορικών και άλλων εργασιών.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης, καθώς και ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Καθηγητής, Δημήτριος Εμίρης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή όπου οι οργανισμοί καλούνται να υλοποιούν ολοένα και πιο σύνθετες, μετασχηματιστικές αλλαγές, το Project Management παύει να είναι απλώς μία ακόμη έννοια στο επιχειρηματικό λεξιλόγιο, αποκτώντας μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Μέσα από τη συνεργασία της EY Ελλάδος με το ΠΜΣ στη “Διοίκηση Έργων” του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δημιουργούμε ένα πλαίσιο, όπου μεταπτυχιακοί φοιτητές – νέοι επαγγελματίες και επιστήμονες – θα συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εμπειρία, ώστε να εξελιχθούν σε επαγγελματίες που παραδίδουν έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις τους, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία».

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Καθηγητής, Δημήτριος Εμίρης, επεσήμανε: «Το Project Management έχει διαχρονικά εξελιχθεί και σήμερα αποτελεί ένα πολυδιάστατο γνωστικό αντικείμενο, απαραίτητο για τις επιχειρήσεις, τους φορείς και τους οργανισμούς που υλοποιούν έργα, είτε αυτά αφορούν επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς, είτε κατασκευές, είτε πληροφοριακά συστήματα, είτε είναι ανθρωπιστικής φύσης. Στο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το μοναδικό στην Ελλάδα στη “Διοίκηση Έργων”, δημιουργούμε τα στελέχη που χρειάζεται η αγορά, προσφέροντας ως εφόδια τις γνώσεις, τις τεχνικές και τα εργαλεία που συγκροτούν το σύγχρονο Project Management. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς που η EY, μία εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας με περισσότερο από έναν αιώνα ζωής -και άρα, τεράστιας, πολύπλευρης εμπειρίας- η οποία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε πλήθος έργων, μας εμπιστεύεται, μας υποστηρίζει και συμπράττει στην εξέλιξή μας».

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