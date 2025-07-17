Γερμανία: Οι επενδύσεις στις υποδομές θα είναι αναποτελεσματικές αν δεν είναι στοχευμένες

Αν η Γερμανία σκοπεύει να επενδύσει περισσότερο στις υποδομές, πρέπει να το κάνει με πιο στοχευμένο τρόπο.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo. "Χρειάζονται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά: Το κράτος θα πρέπει να παρέχει χρηματοδότηση μόνο εκεί όπου η αγορά αποτυγχάνει ή όπου επιδιώκονται πολιτικοί στόχοι όπως οι ίσες συνθήκες διαβίωσης", αναφέρει ο Oliver Falck, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Καινοτομίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo.

Στη μελέτη, οι ερευνητές του ifo αναλύουν την επιδοτούμενη ευρυζωνική επέκταση μεταξύ 2010 και 2019. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις περιφέρειες με εντατική χρηματοδότηση, η κάλυψη τουλάχιστον 16 Mbit ανά δευτερόλεπτο ήταν κατά μέσο όρο 28 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό,τι σε συγκρίσιμους δήμους χωρίς χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, όμως, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν: τα ενοίκια κατά 3,8% και οι τιμές αγοράς κατά 8,1%. "Η αύξηση των τιμών των ακινήτων δείχνει την υψηλή προθυμία των νοικοκυριών να πληρώσουν για συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο. Στο 90% των περιπτώσεων, αυτό θα ήταν αρκετό για τη χρηματοδότηση της ευρυζωνικής επέκτασης χωρίς κρατική χρηματοδότηση", λέει ο Simon Krause, ερευνητής του ifo και συν-συγγραφέας της μελέτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χρηματοδότηση δεν πέτυχε τους στόχους της.

Οι συγγραφείς της μελέτης αντλούν σαφή διδάγματα για την τρέχουσα επέκταση των δικτύων gigabit με γρήγορο διαδίκτυο οπτικών ινών, το οποίο η γερμανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι είναι «ύψιστου δημόσιου συμφέροντος»: Η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε περιοχές με ανεπαρκή κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.

«Τα προγράμματα χρηματοδότησης ευρείας κλίμακας ενέχουν τον κίνδυνο αναποτελεσματικών νεκρών βαρών και αύξησης των τιμών», λέει ο Thomas Fackler, ανώτερος λέκτορας στο Surrey Business School και συν-συγγραφέας της μελέτης. Αντί για γενικευμένη χρηματοδότηση, λέει ότι απαιτείται έξυπνη ιεράρχηση προτεραιοτήτων και συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα στη γραφειοκρατία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τις διαδικασίες σχεδιασμού, ώστε το ειδικό ταμείο να αποτελέσει επιτυχία της οικονομικής πολιτικής.