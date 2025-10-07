ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σίδνεϊ: 60χρονος ομογενής πυροβολούσε αδιακρίτως - Τραυμάτισε 16 άτομα
Ειδήσεις
09:44 - 07 Οκτ 2025

Σίδνεϊ: 60χρονος ομογενής πυροβολούσε αδιακρίτως - Τραυμάτισε 16 άτομα

Reporter.gr Newsroom
Ένας 60χρονος ομογενής, ο Αρτέμιος (Artie) Μίντζας, κατηγορείται για 25 αδικήματα, μεταξύ αυτών και απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα Αυστραλίας) στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Αυστραλίας, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης του Μίντζα με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων. «Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Stephen Parry.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, «τυχαία και αδιάκριτα», από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από εμπορικό κατάστημα, πλήττοντας 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου. Η NSW Ambulance παρείχε φροντίδα σε 16 άτομα με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο· ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση μετά από τραύματα στον λαιμό και το στήθος.

Το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, πυροβολισμούς σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της σύλληψης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

