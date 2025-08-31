Αυστραλία: Πολυπληθείς διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης – Καταδικάζει η κυβέρνηση για διασπορά μίσους

Χιλιάδες Αυστραλοί συμμετείχαν σήμερα σε συγκεντρώσεις κατά της μαζικής μετανάστευσης σε πόλεις όπως το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη και άλλες. Οι διαδηλώσεις, που διοργανώθηκαν από την οργάνωση «March for Australia», κατηγορήθηκαν από την κεντροαριστερή κυβέρνηση ότι φέρουν μισαλλόδοξο χαρακτήρα και σχετίζονται με ναζιστικά στοιχεία.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας ήταν συνθήματα όπως «η μαζική μετανάστευση διαρρήγνυσε τους δεσμούς που κρατούσαν ενωμένες τις κοινότητές μας», ενώ μέσω ανάρτησης στο X, οι διοργανωτές δήλωσαν πως η συγκέντρωση θέλει να κάνει το «αυτό που δεν έχουν το θάρρος να κάνουν οι κύριοι πολιτικοί: να απαιτήσει τέλος στη μαζική μετανάστευση».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο Σίδνεϊ συγκεντρώθηκαν 5.000–8.000 άτομα, πολλοί κρατώντας την αυστραλιανή σημαία, ενώ η Αυστραλιανή Εθνική Ραδιοφωνία ανέφερε εικόνες με περισσότερους από 15.000 διαδηλωτές στην Αδελαΐδα. Στη Μελβούρνη, οι έντονες εντάσεις ανάγκασαν την αστυνομία να χρησιμοποιήσει σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών, και ιδεολογικές ομάδες με ακροδεξιό υπόβαθρο διαπιστώθηκε πως συμμετείχαν στη διοργάνωση της πορείας.

Ο υφυπουργός Μάρεϊ Ουάτ την κατήγγειλε, δηλώνοντας: «Καταδικάζουμε απολύτως αυτή τη συγκέντρωση – δεν προάγει την κοινωνική αρμονία. Δεν υποστηρίζουμε εκδηλώσεις που διαδίδουν το μίσος και διχάζουν την κοινότητά μας». Το Κόμμα των Εργατικών κατήγγειλε μάλιστα ότι οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν και προωθήθηκαν από νεοναζιστικές ομάδες.

Παράλληλα, οργανώθηκαν αντιδιαδηλώσεις από το Refugee Action Coalition, με στόχο να εκφραστεί η αποστροφή και η οργή απέναντι στην ακροδεξιά ατζέντα των διοργανωτών.

Η Αυστραλία, όπου ένας στους δύο ανθρώπους είναι είτε γεννημένος στο εξωτερικό είτε έχει γονιό εκτός χώρας, αντιμετωπίζει πλέον αυξανόμενο ακροδεξιό εξτρεμισμό. Φέτος, πέρασαν και νόμοι απαγόρευσης του ναζιστικού χαιρετισμού και συμβόλων τρομοκρατικών οργανώσεων, μετά από αντισημιτικές επιθέσεις που σημειώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.