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«Απαιτώ δράση τώρα», λέει ο Νετανιάχου στη Δύση μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ
Ειδήσεις
20:50 - 16 Δεκ 2025

«Απαιτώ δράση τώρα», λέει ο Νετανιάχου στη Δύση μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε έκκληση στις δυτικές χώρες να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων, έπειτα από μια θανατηφόρα ένοπλη επίθεση σε εβραϊκή εκδήλωση στο Σίδνεϊ την Κυριακή.

«Ζητώ από τις κυβερνήσεις της Δύσης να αναλάβουν κάθε αναγκαία δράση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν συνετό να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις μας. Απαιτώ δράση τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τρίτη.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για τη βία κατά των Εβραίων και επισημαίνει την πίεση προς τις δυτικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας και τις πρωτοβουλίες κατά του αντισημιτισμού.

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