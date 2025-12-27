Κίνα: Νέα «βουτιά» 13% στα βιομηχανικά κέρδη τον Νοέμβριο

Τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωσή τους τον Νοέμβριο σε διάστημα άνω του ενός έτους, καθώς το Πεκίνο συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της υπερπαραγωγής και της χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα πάνω από 20 εκατ. γιουάν (περίπου 2,8 εκατ. δολάρια) μειώθηκαν κατά 13,1% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με πτώση 5,5% τον Οκτώβριο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NBS) που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο.

Η απότομη πτώση του Νοεμβρίου οδήγησε στο να παραμείνει η συνολική αύξηση των κερδών για το έτος μόλις στο 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μειωμένη από το 1,9% που είχε σημειωθεί μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου.

Η κινεζική οικονομία συνεχίζει να δυσκολεύεται να βρει βιώσιμους μοχλούς ανάπτυξης, ειδικά μετά την παρατεταμένη κρίση στον τομέα των ακινήτων, που πλέον διαρκεί πέντε χρόνια.

Παρά την ενίσχυση που παρέχουν οι εξαγωγές χαμηλού κόστους για την ονομαστική αύξηση της οικονομίας, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο πλήττεται από αποπληθωριστικές πιέσεις, χαμηλή εγχώρια ζήτηση και πτώση των επενδύσεων. Ο δείκτης τιμών παραγωγού παραμένει σε αρνητικά επίπεδα τα τελευταία τρία χρόνια.