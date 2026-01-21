Νέα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες

Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε σοβαρά, όταν προαστιακός συρμός εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε τοιχίο κοντά στη Βαρκελώνη, μόλις δύο ημέρες μετά το φονικό δυστύχημα με σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν συρμός του δικτύου Rodalies συγκρούστηκε με αντιστηρικτικό τοίχο, ο οποίος κατέρρευσε πάνω στις γραμμές, στο τμήμα μεταξύ Gelida και Sant Sadurní.

Ο επιθεωρητής της Πυροσβεστικής της Καταλονίας, Κλάουντι Γκαγιάρδο, δήλωσε ότι όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το τρένο.

Το δυστύχημα συνέβη ενώ ισχυρές καταιγίδες έπλητταν τη βορειοανατολική Ισπανία, με τις παράκτιες περιοχές της ανατολικής και βορειοδυτικής χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο, στην περιοχή Gelida της Καταλονίας —περίπου 35 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης— έσπευσαν 11 ασθενοφόρα, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η τοπική Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβεστικά συνεργεία, ενώ ένας επιβάτης που είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του συρμού απεγκλωβίστηκε με επιτυχία. Σε νεότερη ενημέρωση διευκρινίστηκε ότι δεν παρέμεινε κανείς μέσα στο τρένο και ότι τα συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή για τον αποκλεισμό του ενδεχομένου ύπαρξης και άλλων θυμάτων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων τα Moisès Broggi, Bellvitge και Vila Franca.

Από τους τραυματίες, πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, έξι φέρουν τραύματα μέσης σοβαρότητας, ενώ 26 έχουν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες.

Διακοπή δρομολογίων

Την ίδια ημέρα σημειώθηκε και δεύτερος εκτροχιασμός στο προαστιακό δίκτυο της Βαρκελώνης. Όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif, ο άξονας του συρμού χτυπήθηκε από βράχο που αποκολλήθηκε λόγω της καταιγίδας.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Blanes – Maçanet-Massanes, βορειοανατολικά της Βαρκελώνης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τα δρομολόγια ανεστάλησαν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, περίπου 400.000 επιβάτες αναμένεται να μείνουν χωρίς σιδηροδρομική εξυπηρέτηση το πρωί της Τετάρτης. Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου Rodalies έχουν ανασταλεί πλήρως, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Οι σιδηροδρομικοί φορείς αναμένεται να συναντηθούν με τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων.

Τα δυστυχήματα στην Καταλονία σημειώνονται μόλις δύο ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην περιοχή Adamuz της Ανδαλουσίας τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην περιοχή Adamuz της Ανδαλουσίας τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην περιοχή Adamuz της Ανδαλουσίας, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία την τελευταία δεκαετία.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, όταν βαγόνια συρμού με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν, πέρασαν στις αντίθετες γραμμές και συγκρούστηκαν με διερχόμενο τρένο υψηλής ταχύτητας.

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