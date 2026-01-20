Ισπανία: Τους 41 έφτασαν οι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Πού στρέφονται οι έρευνες

Στους 41 ανέβηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, όπου το βράδυ της Κυριακής (18/1) δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, αφού το πρώτο εκτροχιάστηκε.

«Ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo», ανέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, επιβεβαίωσε – σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero – ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 41 νεκροί.

Εξάλλου ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα είχε δηλώσει αργά χθες (19/1) το βράδυ στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν δει τουλάχιστον τρία πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών, εάν συμπεριληφθούν και τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη. Ωστόσο, ο Γκράντε-Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα γίνει γνωστός μέχρις ότου οι διασώστες να έχουν ερευνήσει όλα τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

Σήμερα, Τρίτη (20/1), τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούσαν γερανούς για να καταφέρουν να φτάσουν στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι ένας προβληματικός αρμός στις ράγες ενδέχεται να αποτελεί κλειδί για τον καθορισμό της αιτίας του εκτροχιασμού του ενός συρμού ο οποίος προσέκρουσε στον άλλο.

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Εν τω μεταξύ, ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, μαζί με τη σύζυγό του, Λετίσια, αναμένεται να επισκεφθούν αργότερα το σημείο της τραγωδίας συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο.

Τριήμερο εθνικό πένθος

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέδρο Σάντσεθ έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια». Το τριήμερο εθνικό πένθος ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

Ακόμη, εξαιτίας της τραγωδίας ο Ισπανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη αναχώρησή του για το Νταβός, όπου διογανώνεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Πού οφείλεται η σύγκρουση - Στοιχείο «κλειδί» ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας θεωρείται ένας σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα πρώτα πορίσματα, οι ειδικοί εντόπισαν φθορά στον αρμό που ενώνει δύο σιδηροτροχιές, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και καιρό.

Η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με τρένο από την αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας τον εκτροχιασμό και του δεύτερου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ της επαρχίας Κόρδοβας.

Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός σύνδεσμος δημιούργησε κενό στις ράγες, το οποίο μεγάλωνε με τη συνεχή χρήση. Εκτιμούν ότι αυτό το σημείο αποτελεί το «κλειδί» για την εξήγηση της σύγκρουσης. Η αρμόδια επιτροπή CIAF δεν σχολίασε, ενώ ο επικεφαλής της Renfe δήλωσε πως είναι νωρίς για συμπεράσματα, σημειώνοντας πάντως ότι το ανθρώπινο λάθος φαίνεται να αποκλείεται.

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«Σήμα κινδύνου» από τον περασμένο Αύγουστο

Το συνδικάτο των Ισπανών μηχανοδηγών είχε ήδη προειδοποιήσει από τον περασμένο Αύγουστο τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρά προβλήματα φθοράς σε γραμμές υψηλής ταχύτητας, ανάμεσά τους και εκείνη όπου σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων με πολλά θύματα. Αυτό προκύπτει από αντίγραφο επιστολής που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Στην επιστολή επισημαίνονται λακκούβες, εξογκώματα και ανωμαλίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τα τρένα, οι οποίες προκαλούσαν συχνές βλάβες και φθορές στο τροχαίο υλικό. Το έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε από μέλος του συνδικάτου SEMAF, αναφέρει επίσης ότι οι μηχανοδηγοί ενημέρωναν την εταιρεία σχεδόν καθημερινά για τους κινδύνους, χωρίς όμως να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, ένα μεγάλο κενό στις σιδηροτροχιές, που ξεπερνά τα 30 εκατοστά, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τα αίτια του δυστυχήματος. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις εστιάζουν σε σπάσιμο της δεξιάς ράγας στο χιλιόμετρο 318,7 της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Ανδαλουσίας, σημείο όπου ενδέχεται να ξεκίνησε η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στη μοιραία σύγκρουση.

Η έρευνα για το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα από την απελευθέρωση της αγοράς των τρένων υψηλής ταχύτητας φέρνει στο προσκήνιο ευθύνες τόσο του διαχειριστή υποδομών Adif όσο και της εταιρείας Iryo. Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν τρένο της Iryo με κατεύθυνση τη Μαδρίτη συγκρούστηκε με αμαξοστοιχία της Renfe Alvia που κινούνταν αντίθετα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι.

Παρότι η ίδια η σύγκρουση εξηγεί τον μεγάλο αριθμό θυμάτων, οι έρευνες επικεντρώνονται στο τι προκάλεσε αρχικά τον εκτροχιασμό, οδηγώντας σε ένα «παράδοξο» δυστύχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τεχνικοί της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), στελέχη των εταιρειών Renfe και Iryo, εκπρόσωποι της Adif και των κατασκευαστών των τρένων, μαζί με τις αρχές και ομάδες διάσωσης, με στόχο να εντοπίσουν την ακριβή αιτία του εκτροχιασμού των βαγονιών.

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