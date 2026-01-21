Μήνυμα 112 στους κατοίκους της Αττικής: Περιορίστε τις μετακινήσεις από το μεσημέρι

Μήνυμα 112 έλαβαν στις 10 το πρωί της Τετάρτης (21/1) οι κάτοικοι της Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο μήνυμα συστήνεται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης (21/1).

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Λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά είναι θυμίζουμε όλα τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, στην Αττική καθώς και σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Εκτός από την Αττική από την κακοκαιρία πλήττονται ιδιαίτερα οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

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