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ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ οι 2198 μονάδες
Αναλύσεις
09:50 - 21 Ιαν 2026

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ οι 2198 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,76% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2216,52 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 275,1 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να καταγράφεται στις 2210 μονάδες λίγο μετά τις 4.30μμ. Με ρευστοποιήσεις τραπεζικών τίτλων αλλά και των περισσότερων blue chips και με τους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης να συμμετέχουν στο 93% του συνόλου των συναλλαγών. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,398% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά σε συνέχεια των ανησυχιών από τις απειλές Τραμπ. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,12%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-3,46%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-1,20%), η Lamda (-1,42%), η Helleniq Energy (-1,16%), η ΕΛΧΑ (-3,42%), η Optima (-4,65%), το ΔΑΑ (-2,77%), ο Ελλάκτωρ (-3,07%), το Jumbo (-1,63%), η Metlen (-1,73%), η ΕΥΔΑΠ (-1,35%) και ο ΟΛΠ (-2,62%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΜΟΗ (+1,36%), η Cenergy (+1,41%), o ΟΠΑΠ (+0,40%), ο Aktor (+0,51%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,07%). Απολογιστικά, 11 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 104 εκείνων που υποχώρησαν. Ο ΟΔΔΗΧ έχει σήμερα προγραμματισμένη δημοπρασία 6μηνων έντοκων γραμματίων.

Η ρητορική Τραμπ συντηρεί τη Γροιλανδία ως κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας ενώ την ίδια ώρα ο χρυσός ξεπερνά τα $4.700 / ουγγιά. Πλησιέστερη στήριξη για το Γ.Δ. οι 2198 μονάδες.

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