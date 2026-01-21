Ήπιες μεταβολές στις ασιατικές αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Η τιμή του χρυσού στη spot αγορά σημείωσε άνοδο κοντά στο 2%, φτάνοντας στο ρεκόρ των 4.813 δολαρίων ανά ουγκιά.
Στις αγορές μετοχών, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 26.569,00 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 έκλεισε με ήπια κέρδη στις 4.116,94 μονάδες.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,47% στις 52.750,00 μονάδες, στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο 0,49% στις 4.909,93 μονάδες και ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με απώλειες 0,37%, στις 8.782,9 μονάδες.
Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή, ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,09% στις 25.206,85 μονάδες.