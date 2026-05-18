ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών
Ναυτιλία
11:54 - 18 Μάι 2026

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συμβιβασμό ύψους 2,25 δισ. δολαρίων κατέληξε η Πολιτεία του Μέριλαντ με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Grace Ocean και τη διαχειρίστρια Synergy Marine, για το δυστύχημα του containership Dali, το οποίο προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη.

Η συμφωνία έρχεται λίγο πριν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών τον Ιούνιο, όπου θα εξεταστεί το κρίσιμο ερώτημα μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η ευθύνη του πλοιοκτήτη σε ναυτικά ατυχήματα. Πρόκειται για μια παλιά αλλά ενεργή νομική αρχή, που εξακολουθεί να επηρεάζει μεγάλες υποθέσεις στη ναυτιλία.

Η γέφυρα, που ανήκει στην Αρχή Μεταφορών του Μέριλαντ, αναμένεται να ανακατασκευαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, το συνολικό κόστος της αποκατάστασης της σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις ανέρχεται σε 8 με 9 δισ. δολάρια, γεγονός που δείχνει ότι η συμφωνία καλύπτει μόνο μέρος της ζημιάς.

Παράλληλα με τον συμβιβασμό, έχουν ασκηθεί και ποινικές διώξεις κατά της διαχειρίστριας εταιρείας, ενώ η Πολιτεία δηλώνει ξεκάθαρα ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Επόμενος στόχος είναι το ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries, το οποίο θεωρείται ότι φέρει μερίδιο ευθύνης για το ατύχημα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μέριλαντ τόνισε ότι η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει λογοδοσία από την πλευρά των εμπλεκόμενων εταιρειών, αλλά η αναζήτηση ευθυνών συνεχίζεται. Στην ίδια γραμμή κινείται και η πολιτική ηγεσία της περιοχής, η οποία θέλει να επιταχύνει την αποκατάσταση χωρίς να χαθεί χρόνος σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Δεν είναι η πρώτη πληρωμή που γίνεται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Είχε προηγηθεί αποζημίωση 350 εκατ. δολαρίων μέσω ασφαλιστικού μηχανισμού συνδεδεμένου με την Chubb.

Στο βάθος της υπόθεσης βρίσκεται ένα παλιό αλλά κρίσιμο νομοθετικό εργαλείο, το λεγόμενο Limitation of Liability Act 1851. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στους πλοιοκτήτες να περιορίζουν την ευθύνη τους υπό προϋποθέσεις.

Παρότι θεσπίστηκε τον 19ο αιώνα για να ενισχύσει τη ναυτιλία, εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σήμερα, ενώ συνδέεται και με σύγχρονες πολιτικές πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ναυτιλιακής ισχύος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο
Πολιτική

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες
Magazino

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον
Magazino

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα
Magazino

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις
ΑΜΥΝΑ

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου

Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη

Δανία: Σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες – Τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Ειδήσεις

Δανία: Σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες – Τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ