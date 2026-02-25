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ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν - Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» και τα πυραυλικά προγράμματα
Ειδήσεις
22:02 - 25 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν - Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» και τα πυραυλικά προγράμματα

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε την Τετάρτη (25/2) κυρώσεις σε περισσότερα από 30 φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και σε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τα οποία -όπως ανέφερε- διευκόλυναν τις παράνομες πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν, καθώς και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και όπλων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών στοχοθέτησε επίσης πολλαπλά δίκτυα που επιτρέπουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και στο Υπουργείο Άμυνας και Εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν να εξασφαλίζουν χημικές ύλες και μηχανήματα που απαιτούνται για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την ενίσχυση της πίεσης στην ιρανική οικονομία. Παράλληλα, έχει αποστείλει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Τραμπ παρουσίασε συνοπτικά τα επιχειρήματά του υπέρ μιας πιθανής επίθεσης στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους (State of the Union) ενώπιον του Κογκρέσου, το βράδυ της Τρίτης (24/2).

Το Ιράν υποστηρίζει από τη δική του πλευρά ότι η πυρηνική του έρευνα αφορά την παραγωγή ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον παραμένουν σε έντονη διαφωνία ως προς το ποιες κυρώσεις θα πρέπει να αρθούν και πότε.

Το Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις νέες κυρώσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι κυρώσεις στοχοθετούν 12 πλοία του «σκιώδους στόλου», καθώς και τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τους, τα οποία έχουν μεταφέρει συνολικά ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Επισημαίνεται εδώ ότι ο όρος «σκιώδης στόλος» αναφέρεται σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων. Πρόκειται συνήθως για παλαιά πλοία, με αδιαφανή ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα οποία πλέουν χωρίς την ασφαλιστική κάλυψη υψηλών προδιαγραφών που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών και πολλών λιμανιών.

«Το Ιράν εκμεταλλεύεται τα χρηματοπιστωτικά συστήματα για να πουλά παράνομα πετρέλαιο, να ξεπλένει τα έσοδα, να προμηθεύεται εξαρτήματα για τα πυρηνικά και συμβατικά οπλικά του προγράμματα και να στηρίζει τρομοκρατικούς συμμάχους του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

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