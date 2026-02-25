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Βραζιλία: Τουλάχιστον 40 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις
Ειδήσεις
21:28 - 25 Φεβ 2026

Βραζιλία: Τουλάχιστον 40 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στους 40 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των θυμάτων από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική πολιτεία Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (25/2) η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας.

Οι έντονες καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα περίπου 3.600 άνθρωποι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις πόλεις Ζουίζ ντε Φόρα και Ουμπά, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους περίπου 110 χιλιόμετρα. Παράλληλα, 27 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

Στη Ζουίζ ντε Φόρα, ο Ρικάρντο Ντούτρα αποχαιρέτησε τον 11χρονο γιο του, Μπερνάρντο Λόπες Ντούτρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ενώ συγγενείς και φίλοι προσπαθούσαν να τον στηρίξουν. Την ίδια στιγμή, η σύζυγος και η κόρη του νοσηλεύονται, γεγονός που επιτείνει την αγωνία του. «Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την ένταση των βροχοπτώσεων να υποχωρεί το βράδυ της Τρίτης, σωστικά συνεργεία, τοπικές αρχές και εθελοντές έσπευσαν να συνδράμουν τους πληγέντες, βοηθώντας όσους έχασαν τις κατοικίες τους ή θρηνούν απώλειες.

Η δήμαρχος της Ζουίζ ντε Φόρα, Μαργκαρίντα Σαλομάο, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους περιοχών υψηλού κινδύνου να απομακρυνθούν άμεσα και να μεταφερθούν στα κέντρα φιλοξενίας που έχει οργανώσει ο δήμος, ο οποίος παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βραζιλίας επιτάχυνε την αποστολή βοήθειας και ανθρωπιστικής στήριξης στην πληγείσα περιοχή, αποστέλλοντας υγειονομικό προσωπικό και στελέχη της εθνικής άμυνας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Όσο κι αν προσπαθείς, έρχεται μια στιγμή που νιώθεις ανήμπορος. Βλέπεις ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια και συνειδητοποιείς ότι η δυνατότητά σου να βοηθήσεις έχει όρια», δήλωσε ο Νάλβαν Λουίζ, φίλος της οικογένειας του μικρού Μπερνάρντο, κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Η Βραζιλία διανύει την κορύφωση της θερινής περιόδου των βροχών, από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, διάστημα που συχνά συνοδεύεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το δημαρχείο της Ζουίζ ντε Φόρα, ο φετινός Φεβρουάριος είναι ο πιο βροχερός που έχει καταγραφεί ποτέ στην πόλη, με το ύψος των βροχοπτώσεων να έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ –και συγκεκριμένα πάνω από το διπλάσιο– τα αναμενόμενα επίπεδα για τον μήνα.

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